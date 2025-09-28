Runeterra Fanfest reune mais de 2000 pessoas para acompanhar finais da LTA Américas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No Pacaembu, a torcida brasileira pôde torcer para a Vivo Keyd e criar uma atmosfera de decisão mesmo com as partidas das finais acontecendo nos EUA

São Paulo - Organizada pela Riot Games nesse sábado e domingo (27 e 28), a Runeterra Fanfest reuniu cerca de 2000 entusiastas de League of Legends (LoL) na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo-SP. O evento transmitiu as finais da LTA Américas, principal competição de LoL do continente americano, que acontecem no Texas (EUA).

Mesmo com a competição acontecendo nos Estados Unidos, o calor brasileiro chegou até o centro de eventos Credit Union of Texas para a série entre a brasileira Vivo Keyd Stars e a norte-americana 100 Thieves, valendo vaga na Grande Final.

Mesmo com a equipe do norte sendo favorita, os atuais campeões da LTA Sul forma superiores, vencendo a série por 3 a 1.

Melhor para quem já havia confirmado presença na Runeterra Fanfest no domingo, dia da decisão da LTA Américas, que também pôde torcer para o time da casa. Dessa vez, a Vivo Keyd iria encarar a FlyQuest, que foi o carrasco dos brasileiros na final da chave-superior.

Além da transmissão

A principal atração do evento, certamente, era a Watch Party oficial da Grande Final da LTA, mas a Fanfest não se limitou apenas à transmissão. Com o evento realizado no Mercado Pago Hall, a área de eventos do novo Pacaembu, os participantes também tiveram acesso a estações de jogos para experimentar o universo de Runeterra, incluindo LoL, Wild Rift e o novo jogo de luta da Riot Games, o 2XKO.

Ainda para os fãs da modalidade, o evento contou com horários dedicados para Meet & Greet com Minerva, Absolut e esA, ex-jogadores profissionais que participam do Ilha das Lendas, um dos principais canais dedicado à produção de conteúdo sobre League of Legends, e com o ex-jogador Dynquedo, tricampeão brasileiro.

Também aconteceu a final presencial do Wild Rounds, competição do Wild Rift, com o confronto entre Time Emerok e Time Shumas em cima do palco principal.

Participantes da Runeterra Fanfest tiveram a oportunidade de testar o novo jogo da Riot Games, 2XKO - Bruno Alvares/Riot Games

Os participantes também tiveram um espaço de bem-estar da Pringles, oferecendo "massagens anti-tilt" focadas nos pontos de tensão de gamers. A Sadia e a Nestlé (com KitKat e Nescafé) também estiveram presentes estandes com distribuição de brindes, comidas e jogos interativos.

O evento ainda contou com uma série de ativações dos patrocinadores. A fabricante de veículos sul-coreana, Kia Motors, marcou presença com um carro elétrico abastecendo uma TV com conteúdo do game, junto com uma estação para carregar aparelhos celulares.

Clima de presencial

Participantes da Runeterra Fanfest, o Fernando e a Bia estiveram presentes caracterizados dos personagens Rakan e Xayah, do universo de League of Legends. A dupla exaltoua atmosfera do evento, trazendo uma energia próxima à de uma competição presencial.

"A gente já foi na LTA, direto do estúdio, algumas vezes e está o mesmo clima! E tem algumas ativações bem legais", disse Fernando. "Achei legal que eles trouxeramo o 2XKO para a gente testar, foi bem divertido", completou Bia.

Torcida da Vivo Keyd Stars marcou presença na Runeterra Fanfest para acompanhar a Grande Final da LTA Américas - Bruno Alvares/Riot Games

Comentarista e analista da LTA Sul, Layze "Lahgolas" Brandão exaltou a força da comunidade brasileira em, também, melhorar essa atmosfera da Fanfest.

"Esse clima da comunidade é o que, na verdade faz o nosso LoL, aqui no Brasil. Eu acho que, por mais que a final esteja acontecendo no Texas, esse encontro da galera aqui, que vem, que às vezes são amigos que nunca se viram, aproveitam esse tipo de evento para se encontrar e se conhecer', ressaltou.

Vivo Keyd Stars x FlyQuest

Diferente da final da Chave Inferior, a Vivo Keyd não conseguiu derrubar o favoritismo do adversário. No Jogo 1, apesar de um início truncado, a FlyQuest conseguiu controlar melhor os objetivos e abriu grande vantagem na partida, sem dar chances de reação para a equipe brasileira.

A Keyd conseguiu ter um início melhor no Jogo 2, mas não conseguiu manter a vantagem e logo sofreu uma reviravolta dentro da própria partida. Os norte-americanos abriram 2 a 0 e pressionou os brasileiros a vencer a terceira partida da série a todo custo.

A FlyQuest e a Vivo Keyd Stars disputaram o título da LTA Américas - Robert Paul/Riot Games

A pressão deu certo e os Gladiadores foram dominantes no Jogo 3 do início ao fim, levando a decisão para a quarta partida.

Mas a FlyQuest fez valer o favoritismo e fez o Jogo 4 ser o último da série, conquistando o título da LTA Américas.

Mundial de LoL

As três equipes envolvidas nas finais da LTA já estão classificadas para o Worlds 2025, o Campeonato Mundial de League of Legends, que acontece entre os dias 14 de outubro e 9 de novembro, na China. Além do troféu da LTA Américas, as finais também serviram para definir a classificação de cada equipe na competição da Riot Games.

O torneio será dividido em três etapas: a Fase de Entada, que contará com o confronto entre a sul-coreana T1 e a chinesa Invictus Gaming pela última vaga na próxima fase; a Fase Suiça, que conta com 16 equipes; e a Fase Eliminatória, com as 8 equipes classificadas da Fase Suiça disputando um mata-mata até a Grande Final.

*O Blog do Torcedor foi convidado pela Riot Games para marcar presença no evento em São Paulo