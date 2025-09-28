Runeterra Fanfest reune mais de 2000 pessoas para acompanhar finais da LTA Américas
No Pacaembu, a torcida brasileira pôde torcer para a Vivo Keyd e criar uma atmosfera de decisão mesmo com as partidas das finais acontecendo nos EUA
São Paulo - Organizada pela Riot Games nesse sábado e domingo (27 e 28), a Runeterra Fanfest reuniu cerca de 2000 entusiastas de League of Legends (LoL) na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo-SP. O evento transmitiu as finais da LTA Américas, principal competição de LoL do continente americano, que acontecem no Texas (EUA).
Mesmo com a competição acontecendo nos Estados Unidos, o calor brasileiro chegou até o centro de eventos Credit Union of Texas para a série entre a brasileira Vivo Keyd Stars e a norte-americana 100 Thieves, valendo vaga na Grande Final.
Mesmo com a equipe do norte sendo favorita, os atuais campeões da LTA Sul forma superiores, vencendo a série por 3 a 1.
Melhor para quem já havia confirmado presença na Runeterra Fanfest no domingo, dia da decisão da LTA Américas, que também pôde torcer para o time da casa. Dessa vez, a Vivo Keyd iria encarar a FlyQuest, que foi o carrasco dos brasileiros na final da chave-superior.
Além da transmissão
A principal atração do evento, certamente, era a Watch Party oficial da Grande Final da LTA, mas a Fanfest não se limitou apenas à transmissão. Com o evento realizado no Mercado Pago Hall, a área de eventos do novo Pacaembu, os participantes também tiveram acesso a estações de jogos para experimentar o universo de Runeterra, incluindo LoL, Wild Rift e o novo jogo de luta da Riot Games, o 2XKO.
Ainda para os fãs da modalidade, o evento contou com horários dedicados para Meet & Greet com Minerva, Absolut e esA, ex-jogadores profissionais que participam do Ilha das Lendas, um dos principais canais dedicado à produção de conteúdo sobre League of Legends, e com o ex-jogador Dynquedo, tricampeão brasileiro.
Também aconteceu a final presencial do Wild Rounds, competição do Wild Rift, com o confronto entre Time Emerok e Time Shumas em cima do palco principal.
Os participantes também tiveram um espaço de bem-estar da Pringles, oferecendo "massagens anti-tilt" focadas nos pontos de tensão de gamers. A Sadia e a Nestlé (com KitKat e Nescafé) também estiveram presentes estandes com distribuição de brindes, comidas e jogos interativos.
O evento ainda contou com uma série de ativações dos patrocinadores. A fabricante de veículos sul-coreana, Kia Motors, marcou presença com um carro elétrico abastecendo uma TV com conteúdo do game, junto com uma estação para carregar aparelhos celulares.
Clima de presencial
Participantes da Runeterra Fanfest, o Fernando e a Bia estiveram presentes caracterizados dos personagens Rakan e Xayah, do universo de League of Legends. A dupla exaltoua atmosfera do evento, trazendo uma energia próxima à de uma competição presencial.
"A gente já foi na LTA, direto do estúdio, algumas vezes e está o mesmo clima! E tem algumas ativações bem legais", disse Fernando. "Achei legal que eles trouxeramo o 2XKO para a gente testar, foi bem divertido", completou Bia.
Comentarista e analista da LTA Sul, Layze "Lahgolas" Brandão exaltou a força da comunidade brasileira em, também, melhorar essa atmosfera da Fanfest.
"Esse clima da comunidade é o que, na verdade faz o nosso LoL, aqui no Brasil. Eu acho que, por mais que a final esteja acontecendo no Texas, esse encontro da galera aqui, que vem, que às vezes são amigos que nunca se viram, aproveitam esse tipo de evento para se encontrar e se conhecer', ressaltou.
Vivo Keyd Stars x FlyQuest
Diferente da final da Chave Inferior, a Vivo Keyd não conseguiu derrubar o favoritismo do adversário. No Jogo 1, apesar de um início truncado, a FlyQuest conseguiu controlar melhor os objetivos e abriu grande vantagem na partida, sem dar chances de reação para a equipe brasileira.
A Keyd conseguiu ter um início melhor no Jogo 2, mas não conseguiu manter a vantagem e logo sofreu uma reviravolta dentro da própria partida. Os norte-americanos abriram 2 a 0 e pressionou os brasileiros a vencer a terceira partida da série a todo custo.
A pressão deu certo e os Gladiadores foram dominantes no Jogo 3 do início ao fim, levando a decisão para a quarta partida.
Mas a FlyQuest fez valer o favoritismo e fez o Jogo 4 ser o último da série, conquistando o título da LTA Américas.
Mundial de LoL
As três equipes envolvidas nas finais da LTA já estão classificadas para o Worlds 2025, o Campeonato Mundial de League of Legends, que acontece entre os dias 14 de outubro e 9 de novembro, na China. Além do troféu da LTA Américas, as finais também serviram para definir a classificação de cada equipe na competição da Riot Games.
O torneio será dividido em três etapas: a Fase de Entada, que contará com o confronto entre a sul-coreana T1 e a chinesa Invictus Gaming pela última vaga na próxima fase; a Fase Suiça, que conta com 16 equipes; e a Fase Eliminatória, com as 8 equipes classificadas da Fase Suiça disputando um mata-mata até a Grande Final.
*O Blog do Torcedor foi convidado pela Riot Games para marcar presença no evento em São Paulo