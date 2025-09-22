Runeterra Fan Fest: Pacaembu terá watch party das finais da LTA e ativações da Riot Games neste final de semana
Os fãs poderão assistir à decisão da LTA - que acontece presencialmente em Los Angeles - em telões, em uma grande torcida coletiva
A comunidade brasileira de League of Legends (LoL) tem um encontro marcado neste fim de semana, dias 27 e 28 de setembro, em São Paulo. A Runeterra Fan Fest, evento criado pela Riot Games, acontecerá no Mercado Pago Hall, dentro da Arena Pacaembu, com a expectativa de receber cerca de 1.200 pessoas por dia.
A principal atração do evento será a Watch Party oficial da Grande Final da LTA, o principal campeonato de LoL das Américas. Os fãs poderão assistir à decisão em telões, em uma grande torcida coletiva.
No sábado, a brasileira Vivo Keyd Stars irá enfrentar a norte-americana 100 Thieves pela vaga na final das Américas, que acontece no domingo. A também norte-americana FlyQuest já se garantiu na decisão e aguarda apenas o vencedor do sábado.
O que fazer no evento?
Além de acompanhar a final, os participantes terão acesso a estações de jogos para experimentar o universo de Runeterra, incluindo LoL, Wild Rift e o novo jogo de luta 2XKO.
O evento também contará com uma série de ativações de marcas patrocinadoras da liga. A programação inclui desde um carro elétrico da Kia que abastecerá uma TV com conteúdo do game, até um espaço de bem-estar da Pringles, oferecendo "massagens anti-tilt" focadas nos pontos de tensão de gamers. A Sadia e a Nestlé (com KitKat e Nescafé) também terão estandes com distribuição de brindes, comidas e jogos interativos.
"A Fan Fest encerra 2025 como um tributo aos fãs, transformando em experiências físicas a conexão que construímos desde janeiro. É a celebração de um universo que conecta pessoas muito além do jogo", afirmou Juarez "Tchê" Fraga, da Riot Games no Brasil.
Os últimos ingressos estão à venda através da plataforma Eventim, pelo valor de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada).
Serviço
- Runeterra Fan Fest
- Quando: Sábado (27) e Domingo (28) de setembro
- Onde: Mercado Pago Hall (dentro do Pacaembu) - São Paulo - SP
- Horário: Abertura dos portões a partir das 11h
