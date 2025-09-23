VKS x 100T: Saiba dia e horário do jogo da Keyd Stars na LTA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Campeã da LTA Sul, a Vivo Keyd Stars já está classificada para o Mundial de League of Legends, na China, mas vai busca do título das Américas

Atual campeã da LTA Sul, a Vivo Keyd Stars entra em ação neste sábado (27) busca da Grande Final da Terceira Etapa da LTA, o principal campeonato de League of Legends (LoL) das Américas.

A equipe brasileira encara a norte-americana 100 Thieves pela decisão da chave inferior, com a primeira partida da série Melhor de Cinco (MD5) começando a partir 17h, horário de Brasília. O duelo acontece no centro de eventos Credit Union of Texas, em Allen (EUA).

Onde assistir ao vivo

As partidas dos playoffs da LTA contam com a transmissão ao vivo e online dos canais oficiais da Riot Games no YouTube, na Twitch e no site oficial de League of Legends (lolesports.com)

Campeonato das Américas



A disputa pela LTA começou com dois chaveamentos. Na chave superior, a campeão da LTA Norte, FlyQuest, encarou a Vivo Keyd Stars, vencedora da LTA Sul. Os norte-americanos foram superiores e venceram a série por 3 a 0, garantindo vaga na Grande Final.

Já a Keyd Stars, que acabou sendo derrotada, aguardou apenas o adversário para a final da chave inferior. Representando a LTA Sul, a paiN Gaming acabou perdendo para a 100 Thieves, da Norte, por 3 a 0. A também brasileira RED Canids superou a norte-americana Shopify Rebellion por 3 a 2.

A partida entre RED Canids e 100 Thieves não só levaria uma das duas equipes para a final da chave inferior, como classificaria para o Worlds 2025, o Campeonato Mundial de League of Legends, na China. Os representantes da LTA Norte acabou se saindo melhor, com mais uma vitória por 3 a 0.

Com isso, a 100 Thieves conquistou a vaga para o mundial e irá encarar a Vivo Keyd Stars em busca da Grande Final diante da FlyQuest. Além do título da LTA, as partidas

Watch Party no Pacaembu

Apesar das finais da LTA acontecer no Texas (EUA), a Riot Games irá realizar Runeterra Fan Fest, em São Paulo. O evento contará com uma Watch Party oficial das partidas no Mercado Pago Hall, dentro da Arena Pacaembu, nos dias 27 e 28.

Além da transmissão dos jogos, o evento ainda dará acesso a estações de jogos para experimentar o universo de Runeterra, incluindo LoL, Wild Rift e o novo jogo de luta 2XKO. A expectativa é que o evento receba cerca de 1.200 pessoas por dia.

A Runeterra Fan Fest também irá contar com diversas ativações de patrocinadores da liga, desde um carro elétrico da Kia que abastecerá uma TV com conteúdo do game, até um espaço de bem-estar da Pringles, oferecendo "massagens anti-tilt" focadas nos pontos de tensão de gamers.

