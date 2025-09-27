LTA Américas: Com apoio remoto, Vivo Keyd Stars supera 100 Thieves e avança para a Grande Final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mais de mil pessoas acompanharam à partida deste sábado na Runeterra Fanfest, no Pacaembu, em São Paulo. Evento volta a acontecer neste domingo

São Paulo - Longe do Texas, a atmosfera na Arena Pacaembu - na capital paulista -, neste sábado (27), deixou a torcida brasileira próxima da Vivo Keyd Stars, que venceu a 100 Thieves em jogo valendo vaga na Grande Final da LTA Américas 2025, principal competição de League of Legends (LoL) do grande continente americano.

Atual campeã da LTA Sul, a equipe brasileira chegou ao confronto como azarão, mas surpreendeu os norte-americanos após grande reação no primeiro jogo da série Melhor de Cinco (MD5).

A segunda partida serviu para mostrar que os Gladiadores não deram sorte. Dessa vez, dominante desde o início do jogo, aumentou ainda mais a vantagem e ficou por uma vitória para conquistar a vaga na Grande Final.

O terceiro jogo, que deveria ser a partida fina para a Keyd fechar a série, acabou sendo melhor pra a 100 Thieves, que conseguiu neutralizar a equipe brasileira do começo ao fim e diminuir a vantagem.

A quarta partida contou com grande atuação da equipe brasileira, que sacramentou a classificação.

A Fly Quest será a adversária da Vivo Keyd Stars na Grande Final, que acontece às 17h deste domingo (28). A equipe norte-americana superou a própria Keyd na final da Chave-Superior e chega como a favorita pelo título.

O duelo acontece no centro de eventos Credit Union of Texas,em Allen, na cidade do Texas (EUA).

Runeterra Fanfest reuniu mais de mil pessoas no Pacaembu para acompanhar Vivo Keyd Stars x 100 Thieves pela LTA Américas - Bruno Alvares/Riot Games

Runeterra Fanfest

Realizada pela Riot Games, a Mercado Livre Arena Pacaembu é palco de uma grande transmissão das finais da LTA, que estão sendo realizadas no Texas (EUA).

Além de um grande telão, o evento também conta com diversas ativações de patrocinadores, além de uma arena com plataformas com os jogos da Riot Games. Entre os jogos presentes, a novidade da publisher, 2XKO, o primeiro fighting game da empresa e que está em reta final para o lançamento oficial.

*O Blog do Torcedor foi convidado pela Riot Games para marcar presença no evento em São Paulo