Grupo Raymundo da Fonte investe R$ 130 milhões em nova fábrica no Grande Recife

O Grupo Raymundo da Fonte inaugurou, nesta sexta-feira (28), uma nova fábrica de sabão em pó no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O empreendimento recebeu um investimento superior a R$ 130 milhões.

Construída na sede industrial da empresa, às margens da PE-015, a unidade possui 4.400 m² de área industrial e mais 3.000 m² de área logística.

A nova planta tem capacidade instalada para produzir até 8 toneladas de sabão em pó por hora. A produção atenderá as demandas dos mercados do Norte, Nordeste e Sudeste do país.

Marcas e geração de emprego

O complexo marca a ampliação do portfólio de limpeza da companhia, fabricando produtos das marcas Brilux, Sonho e Candura (totalizando 48 novos itens).

Segundo o grupo, a operação gera mais de 100 vagas de emprego diretas e indiretas. Um destaque importante é que 90% das contratações foram preenchidas por moradores de Paulista e cidades vizinhas da Região Metropolitana.

Nova fábrica de sabão em pó foi inaugurada pelo Grupo Raymundo da Fonte, em Paulista, Região Metropolitana do Recife - DIVULGAÇÃO

Solenidade

A cerimônia de inauguração contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e do prefeito de Paulista, Ramos Santana, além de diretores da empresa.

O diretor-superintendente do Grupo, Hisbello Andrade Lima, ressaltou a importância do aporte. “Este investimento não apenas fortalece nossa expansão, como também reafirma o compromisso do Grupo, que há 79 anos contribui de forma significativa para a economia pernambucana e nacional”, afirmou.