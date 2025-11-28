fechar
Economia | Notícia

Grupo Raymundo da Fonte investe R$ 130 milhões em nova fábrica no Grande Recife

Unidade localizada em Paulista tem capacidade para produzir 8 toneladas de sabão em pó por hora e vai atender mercados do Norte, Nordeste e Sudeste.

Por JC Publicado em 28/11/2025 às 18:58
Nova fábrica de sabão em pó foi inaugurada pelo Grupo Raymundo da Fonte, em Paulista, Região Metropolitana do Recife
Nova fábrica de sabão em pó foi inaugurada pelo Grupo Raymundo da Fonte, em Paulista, Região Metropolitana do Recife - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O Grupo Raymundo da Fonte inaugurou, nesta sexta-feira (28), uma nova fábrica de sabão em pó no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O empreendimento recebeu um investimento superior a R$ 130 milhões.

Construída na sede industrial da empresa, às margens da PE-015, a unidade possui 4.400 m² de área industrial e mais 3.000 m² de área logística.

A nova planta tem capacidade instalada para produzir até 8 toneladas de sabão em pó por hora. A produção atenderá as demandas dos mercados do Norte, Nordeste e Sudeste do país.

Leia Também

Marcas e geração de emprego

O complexo marca a ampliação do portfólio de limpeza da companhia, fabricando produtos das marcas Brilux, Sonho e Candura (totalizando 48 novos itens).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo o grupo, a operação gera mais de 100 vagas de emprego diretas e indiretas. Um destaque importante é que 90% das contratações foram preenchidas por moradores de Paulista e cidades vizinhas da Região Metropolitana.

DIVULGAÇÃO
Nova fábrica de sabão em pó foi inaugurada pelo Grupo Raymundo da Fonte, em Paulista, Região Metropolitana do Recife - DIVULGAÇÃO

Solenidade

A cerimônia de inauguração contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e do prefeito de Paulista, Ramos Santana, além de diretores da empresa.

O diretor-superintendente do Grupo, Hisbello Andrade Lima, ressaltou a importância do aporte. “Este investimento não apenas fortalece nossa expansão, como também reafirma o compromisso do Grupo, que há 79 anos contribui de forma significativa para a economia pernambucana e nacional”, afirmou.

Leia também

CNI: retirada de tarifa de 10% amplia urgência para eliminar sobretaxa de 40% ao Brasil
TARIFAÇO

CNI: retirada de tarifa de 10% amplia urgência para eliminar sobretaxa de 40% ao Brasil
Almoço histórico: 4 restaurantes em casarões para fugir do óbvio
Restaurantes

Almoço histórico: 4 restaurantes em casarões para fugir do óbvio

Compartilhe

Tags