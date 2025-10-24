Almoço histórico: 4 restaurantes em casarões para fugir do óbvio
Casarões cheios de história ganham novos sabores no Grande Recife; conheça quatro restaurantes que unem charme, tradição e uma gastronomia incrível
Entre paredes e janelas que já viram o tempo passar, a gastronomia ganha um charme a mais. No Grande Recife, casarões antigos abrigam os melhores temperos, que ainda esperam para serem descobertos.
Seja na leveza de um almoço à beira-mar ou na elegância de uma confeitaria francesa, estes restaurantes valem demais a visita.
1. Tasca
O oceano é o quintal da Tasca Ibérica, que ocupa um casarão histórico à beira-mar de Olinda.
A proposta é oferecer uma autêntica experiência lusitana, com vinhos e pratos típicos em um ambiente encantador.
"As nossas especialidades são da gastronomia portuguesa e espanhola. Também temos alguns pratos do cardápio francês", destaca o chef e proprietário Jaime Alves.
O chef, que já trabalhou por mais de 20 anos em Paris, recomenda os pratos: Bacalhau (R$184,90) e o Polvo ao Forno (R$154,90), que desmancha na boca.
Em um menu completo, o Tasca também oferece opções vegetarianas, carnes e Paellas.
Serviço
Tasca Ibérica - Av. Manoel Borba, 182 - Olinda.
Terça a sábado, 11h30 às 23h; Domingo, 11h30 às 17h.
@tasca_iberica
Reservas e informações: 81997419080
2. Brûlée Patisserie
Em um casarão tombado da década de 1950, o Brûlée oferece uma cozinha elegante em um ambiente intimista e cheio de história, na Zona Norte do Recife.
A Pâtisserie inova além do doce e oferece pratos executivos de terça a sexta, das 11h30 às 15h30. Entre eles: Picadinho Brulée (R$45), Frango Cordon Bleu (R$39) e Moqueca (R$49).
No menu tradicional, outras pedidas chamam atenção: Filé ao Roti de Rapadura (R$69), Arroz Caldoso de Camarão (R$65) e Espaguete Vegano (R$35).
E para fechar com chave de ouro, o almoço harmoniza com as sobremesas da Casa. O sucesso é garantido pelo entremet Belém e a sobremesa "Isso Não é Uma Banana".
O cardápio de confeitaria é assinado por Diego Lozano, jurado do MasterChef Brasil, e o da cozinha Franco Brasileira, pelo chef Claudemir Barros.
Serviço
Brûlée Pâtisserie - Casarão Toyolex, Avenida Rui Barbosa, 1105
Terça a domingo 7h às 22h
@brulee.recife - 81 2011-7498
3. Ilha da Kosta
Dentro de um belíssimo casarão do século XIX, o Ilha da Kosta combina a sofisticação de um patrimônio histórico com uma cozinha contemporânea e bem executada.
Altamente conhecido há décadas, o carro-chefe da casa é o famoso Filé à Parmegiana, com a versão individual saindo a R$87,90. Outra boa pedida do menu de carnes é o Filé ao Molho Madeira (R$ 219,90), que serve bem três pessoas.
O Cardápio da Casa é variado e também oferece opções de Frutos do Mar - como moquecas e camarões -, além de aves, saladas e pizzas. A unidade conta também com um bom cardápio de Happy Hour e gelattos, para os amantes de sobremesas.
Serviço
Ilha da Kosta - Av. Rui Barbosa, 471, Graças, Recife
Domingo à quinta (11h às 01h); Sexta e sábado (11h às 02h)
Reservas: (81) 3040.4541 (@ilhadakostaruibarbosa)
4. Patuá
Em um casarão colorido no coração de Olinda, o Patuá une vista privilegiada, clima descontraído e uma cozinha criativa que valoriza bem os ingredientes.
O cardápio é assinado pelo Chef Alcindo Queiroz e inclui pratos vegetarianos, carnes, pescados e saladas.
Junto aos petiscos criativos, as famosas moquecas atraem os olhos no menu. Há opções para quatro pessoas e individuais (a partir de R$76,90).
Uma sugestão de pedida é o AcquaMaré - filé de peixe e camarões ao molho de manga e maracujá - R$79,90.