Almoço histórico: 4 restaurantes em casarões para fugir do óbvio

Casarões cheios de história ganham novos sabores no Grande Recife; conheça quatro restaurantes que unem charme, tradição e uma gastronomia incrível

Entre paredes e janelas que já viram o tempo passar, a gastronomia ganha um charme a mais. No Grande Recife, casarões antigos abrigam os melhores temperos, que ainda esperam para serem descobertos.

Seja na leveza de um almoço à beira-mar ou na elegância de uma confeitaria francesa, estes restaurantes valem demais a visita.



1. Tasca

Imagem do restaurante à beira-mar - Reprodução/@tasca_iberica

O oceano é o quintal da Tasca Ibérica, que ocupa um casarão histórico à beira-mar de Olinda.

A proposta é oferecer uma autêntica experiência lusitana, com vinhos e pratos típicos em um ambiente encantador.

"As nossas especialidades são da gastronomia portuguesa e espanhola. Também temos alguns pratos do cardápio francês", destaca o chef e proprietário Jaime Alves.

O chef, que já trabalhou por mais de 20 anos em Paris, recomenda os pratos: Bacalhau (R$184,90) e o Polvo ao Forno (R$154,90), que desmancha na boca.

Imagem do Polvo ao Forno, uma das especialidades da Casa - Reprodução/@tasca_iberica

Em um menu completo, o Tasca também oferece opções vegetarianas, carnes e Paellas.

Imagem do chef Jaime com a Paella com lagostins - Reprodução/@tasca_iberica

Serviço

Tasca Ibérica - Av. Manoel Borba, 182 - Olinda.

Terça a sábado, 11h30 às 23h; Domingo, 11h30 às 17h.

@tasca_iberica

Reservas e informações: 81997419080

2. Brûlée Patisserie

Imagem do espaço da Brûlée - Priscila Alcon/Cortesia

Em um casarão tombado da década de 1950, o Brûlée oferece uma cozinha elegante em um ambiente intimista e cheio de história, na Zona Norte do Recife.

A Pâtisserie inova além do doce e oferece pratos executivos de terça a sexta, das 11h30 às 15h30. Entre eles: Picadinho Brulée (R$45), Frango Cordon Bleu (R$39) e Moqueca (R$49).

Uma das delícias do almoço Brûlée - Priscila Alcon/Cortesia

No menu tradicional, outras pedidas chamam atenção: Filé ao Roti de Rapadura (R$69), Arroz Caldoso de Camarão (R$65) e Espaguete Vegano (R$35).

Uma das delícias do almoço Brûlée - Priscila Alcon/Cortesia

E para fechar com chave de ouro, o almoço harmoniza com as sobremesas da Casa. O sucesso é garantido pelo entremet Belém e a sobremesa "Isso Não é Uma Banana".

O cardápio de confeitaria é assinado por Diego Lozano, jurado do MasterChef Brasil, e o da cozinha Franco Brasileira, pelo chef Claudemir Barros.

O chef Claudemir Barros ao lado da proprietária, Paula Lefki - Priscila Alcon

Serviço

Brûlée Pâtisserie - Casarão Toyolex, Avenida Rui Barbosa, 1105

Terça a domingo 7h às 22h

@brulee.recife - 81 2011-7498

3. Ilha da Kosta

Imagem do Ilha da Kosta, na Rui Barbosa, Graças - Grupo Ilha/Cortesia

Dentro de um belíssimo casarão do século XIX, o Ilha da Kosta combina a sofisticação de um patrimônio histórico com uma cozinha contemporânea e bem executada.

Altamente conhecido há décadas, o carro-chefe da casa é o famoso Filé à Parmegiana, com a versão individual saindo a R$87,90. Outra boa pedida do menu de carnes é o Filé ao Molho Madeira (R$ 219,90), que serve bem três pessoas.

Imagem do Filé à Parmegiana, sucesso atemporal - Abrasel Pernambuco/Cortesia

O Cardápio da Casa é variado e também oferece opções de Frutos do Mar - como moquecas e camarões -, além de aves, saladas e pizzas. A unidade conta também com um bom cardápio de Happy Hour e gelattos, para os amantes de sobremesas.

Imagem ilustra a unidade Ilha da Kosta na Rui Barbosa, Zona Norte do Recife - Grupo Ilha

Serviço

Ilha da Kosta - Av. Rui Barbosa, 471, Graças, Recife

Domingo à quinta (11h às 01h); Sexta e sábado (11h às 02h)

Reservas: (81) 3040.4541 (@ilhadakostaruibarbosa)



4. Patuá

As cores do Patuá são vibrantes e convidam para um almoço único - Reprodução/@restaurantepatua

Em um casarão colorido no coração de Olinda, o Patuá une vista privilegiada, clima descontraído e uma cozinha criativa que valoriza bem os ingredientes.

O cardápio é assinado pelo Chef Alcindo Queiroz e inclui pratos vegetarianos, carnes, pescados e saladas.



Junto aos petiscos criativos, as famosas moquecas atraem os olhos no menu. Há opções para quatro pessoas e individuais (a partir de R$76,90).

A elegância do Patuá, e o seu famoso molho de maracujá - Victor muzzi

Uma sugestão de pedida é o AcquaMaré - filé de peixe e camarões ao molho de manga e maracujá - R$79,90.

Serviço

Restaurante Patuá - R. Bernardo Vieira de Melo, 79. Olinda.

@restaurantepatua - 81 30550833

Quarta (11h às 15h). Quinta a domingo (11h às 16h).

