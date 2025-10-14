fechar
Desigualdade no Grande Recife

Por Rádio Jornal Publicado em 14/10/2025 às 12:29
Debate da Super Manhã: Formada por 14 municípios e com quase 4 milhões de pessoas, a Região Metropolitana do Recife é uma das mais desiguais do Brasil. Entre os luxuosos bairros e a pobreza das periferias, a diferença de renda e o acesso a serviços essenciais é uma realidade presente e marcante na vida da população local.

No debate desta terça-feira (15), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a desigualdade no Grande Recife, a realidade socioespacial da região, o papel das políticas públicas e dos programas sociais e os desafios da pirâmide social da localidade.

Participam o sociólogo e pesquisador do Centro Josué de Castro, José Arlindo Soares, o sociólogo e pesquisador, Maurício Garcia, e o sociólogo e membro da Rede PENSSAN, Renato Carvalheira.

