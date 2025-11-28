fechar
Economia | Notícia

Brasil registra menor número de desempregados desde 2012, segundo IBGE

Com 5,910 milhões em busca de trabalho e 102,555 milhões ocupados, País atinge simultaneamente menor número de desempregados

Por Estadão Conteúdo Publicado em 28/11/2025 às 12:12 | Atualizado em 28/11/2025 às 12:12
Imagem de carteira de trabalho
Imagem de carteira de trabalho - Divulgação

O desemprego no Brasil atingiu o menor patamar desde o início da série histórica da Pnad Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No trimestre encerrado em outubro, 5,910 milhões de pessoas estavam à procura de uma vaga, o menor contingente desde 2012.

Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho registrou novo recorde de ocupação: 102,555 milhões de trabalhadores estavam empregados no período, o maior número já observado pela pesquisa.

Trimestres encerrados 

Entre os trimestres encerrados em julho e outubro, a taxa de desocupação recuou de 5,6% para 5,4%, impulsionada pela saída de 207 mil pessoas do desemprego e pela criação de 118 mil novos postos de trabalho.

Parte da melhora também é explicada pelo aumento da população fora da força de trabalho: 425 mil indivíduos passaram à condição de inativos.

Com esse movimento, o total de inativos chegou a 66,060 milhões de pessoas no trimestre.

O nível de ocupação – proporção de pessoas ocupadas dentro da população em idade de trabalhar – se manteve no recorde de 58,8%, destacou Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE.

Segundo o instituto, os resultados reforçam a tendência de recuperação do mercado de trabalho ao longo de 2025, marcada por maior absorção de mão de obra e estabilidade nos índices de ocupação.

