Grupo Entre Amigos divulga vagas de emprego em duas novas unidades

A abertura das novas unidades no RioMar Recife e no RioMar Fortaleza abre 200 vagas em funções diversas, com seleção já disponível online

O Grupo Entre Amigos anunciou a abertura de 200 vagas de emprego para as duas novas unidades que serão inauguradas em janeiro de 2026 nos shoppings RioMar do Recife e de Fortaleza.

As oportunidades abrangem diferentes funções operacionais e de atendimento.



Vagas e processo seletivo

As posições abertas estão distribuídas entre os cargos:

maître

chefe de cozinha

estoquista

cozinheiro(a)

gerente

garçom/garçonete

cumim

auxiliar de serviços gerais (ASG),

recepcionista

sushiman

caixa e atendente.

As inscrições podem ser feitas pelo site do grupo Entre amigos.

Segundo a empresa, o processo de integração dos selecionados começa em 1º de dezembro e vai incluir uma imersão na história e na cultura do Grupo Entre Amigos, além da apresentação das normas internas e das atribuições de cada função. A etapa será conduzida por sócios e líderes das unidades.



Benefícios e políticas internas

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, convênio com farmácia, refeitório e vale-transporte.

O grupo também afirma adotar políticas de transparência salarial entre gêneros e critérios padronizados de remuneração, além de ações voltadas à diversidade nas equipes.

