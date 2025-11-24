Grupo Entre Amigos divulga vagas de emprego em duas novas unidades
A abertura das novas unidades no RioMar Recife e no RioMar Fortaleza abre 200 vagas em funções diversas, com seleção já disponível online
O Grupo Entre Amigos anunciou a abertura de 200 vagas de emprego para as duas novas unidades que serão inauguradas em janeiro de 2026 nos shoppings RioMar do Recife e de Fortaleza.
As oportunidades abrangem diferentes funções operacionais e de atendimento.
Vagas e processo seletivo
As posições abertas estão distribuídas entre os cargos:
- maître
- chefe de cozinha
- estoquista
- cozinheiro(a)
- gerente
- garçom/garçonete
- cumim
- auxiliar de serviços gerais (ASG),
- recepcionista
- sushiman
- caixa e atendente.
As inscrições podem ser feitas pelo site do grupo Entre amigos.
Segundo a empresa, o processo de integração dos selecionados começa em 1º de dezembro e vai incluir uma imersão na história e na cultura do Grupo Entre Amigos, além da apresentação das normas internas e das atribuições de cada função. A etapa será conduzida por sócios e líderes das unidades.
Benefícios e políticas internas
Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, convênio com farmácia, refeitório e vale-transporte.
O grupo também afirma adotar políticas de transparência salarial entre gêneros e critérios padronizados de remuneração, além de ações voltadas à diversidade nas equipes.