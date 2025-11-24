fechar
Grupo Entre Amigos divulga vagas de emprego em duas novas unidades

A abertura das novas unidades no RioMar Recife e no RioMar Fortaleza abre 200 vagas em funções diversas, com seleção já disponível online

Por JC Publicado em 24/11/2025 às 11:26 | Atualizado em 24/11/2025 às 11:38
O Grupo Entre Amigos anunciou a abertura de 200 vagas de emprego para as duas novas unidades que serão inauguradas em janeiro de 2026 nos shoppings RioMar do Recife e de Fortaleza.

As oportunidades abrangem diferentes funções operacionais e de atendimento.

Vagas e processo seletivo

As posições abertas estão distribuídas entre os cargos:

  • maître
  • chefe de cozinha
  • estoquista
  • cozinheiro(a)
  • gerente
  • garçom/garçonete
  • cumim
  • auxiliar de serviços gerais (ASG),
  • recepcionista
  • sushiman
  • caixa e atendente.

As inscrições podem ser feitas pelo site do grupo Entre amigos

Segundo a empresa, o processo de integração dos selecionados começa em 1º de dezembro e vai incluir uma imersão na história e na cultura do Grupo Entre Amigos, além da apresentação das normas internas e das atribuições de cada função. A etapa será conduzida por sócios e líderes das unidades.

Benefícios e políticas internas

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, convênio com farmácia, refeitório e vale-transporte.

O grupo também afirma adotar políticas de transparência salarial entre gêneros e critérios padronizados de remuneração, além de ações voltadas à diversidade nas equipes.

