Economia | Notícia

Santander abre novo ciclo de contratação de assessores de investimento em Pernambuco

Para garantir a assertividade nas conversas com os clientes, o Santander implementou neste ano um novo assistente de inteligência artificial (IA)

Por JC Publicado em 13/11/2025 às 15:32
Os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais,
Os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais,

Em resposta ao crescimento da demanda de negócios em Pernambuco, o Santander Unibanco iniciou um novo ciclo de contratações de assessores de investimento para seu projeto Santander AAA. As vagas, oferecidas em regime CLT e com contratação imediata, visam reforçar o time de atendimento a investidores na Região Metropolitana do Recife, Caruaru e Petrolina.

O movimento faz parte da estratégia do banco de consolidar a regionalização dos seus escritórios de atendimento. Dayane Arueira, head do Santander AAA nas Regiões Nordeste e Norte, destaca que a atração de mão de obra qualificada do próprio estado é fundamental para entender a realidade e as peculiaridades de cada região, garantindo a oferta de produtos mais assertivos.

Pré-requisitos 

Os candidatos devem possuir perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais focados no cliente.

A certificação CPA-20 é um pré-requisito.

A CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) é obrigatória em 90 dias.

A CFP (Certified Financial Planner) é considerada um grande diferencial.

O modelo de trabalho do Santander AAA é inovador, oferecendo aos assessores uma carteira de clientes e remuneração meritocrática vinculada ao desempenho individual, além de oportunidades de crescimento em uma instituição internacional. O projeto conta com 1,8 mil assessores contratados em todo o País, com presença em mais de 200 cidades.

Inteligência Artificial no atendimento

Para garantir a assertividade nas conversas com os clientes, o Santander implementou neste ano um novo assistente de inteligência artificial (IA).

Essa ferramenta fornece aos assessores acesso a um vasto banco de informações, permitindo que eles cruzem dados-chave do cliente com indicadores econômicos e recomendações de produtos de forma rápida e personalizada. A ferramenta sugere até mensagens para garantir um atendimento balizado por customização, precisão e agilidade.

Em três anos de operação, o Santander AAA consolidou o banco como uma das principais casas de investimentos no Brasil, com R$ 270 bilhões de ativos sob gestão e mais de 270 mil clientes no País.

Os interessados podem se candidatar através do link:  https://santander.wd3.myworkdayjobs.com/pt-BR/SantanderCareers/job/Evergreen/Banco-de-Talentos---Assessor-de-Invest_Req1366120. 

