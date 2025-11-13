Santander abre novo ciclo de contratação de assessores de investimento em Pernambuco
Em resposta ao crescimento da demanda de negócios em Pernambuco, o Santander Unibanco iniciou um novo ciclo de contratações de assessores de investimento para seu projeto Santander AAA. As vagas, oferecidas em regime CLT e com contratação imediata, visam reforçar o time de atendimento a investidores na Região Metropolitana do Recife, Caruaru e Petrolina.
O movimento faz parte da estratégia do banco de consolidar a regionalização dos seus escritórios de atendimento. Dayane Arueira, head do Santander AAA nas Regiões Nordeste e Norte, destaca que a atração de mão de obra qualificada do próprio estado é fundamental para entender a realidade e as peculiaridades de cada região, garantindo a oferta de produtos mais assertivos.
Pré-requisitos
Os candidatos devem possuir perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais focados no cliente.
A certificação CPA-20 é um pré-requisito.
A CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) é obrigatória em 90 dias.
A CFP (Certified Financial Planner) é considerada um grande diferencial.
O modelo de trabalho do Santander AAA é inovador, oferecendo aos assessores uma carteira de clientes e remuneração meritocrática vinculada ao desempenho individual, além de oportunidades de crescimento em uma instituição internacional. O projeto conta com 1,8 mil assessores contratados em todo o País, com presença em mais de 200 cidades.
Inteligência Artificial no atendimento
Para garantir a assertividade nas conversas com os clientes, o Santander implementou neste ano um novo assistente de inteligência artificial (IA).
Essa ferramenta fornece aos assessores acesso a um vasto banco de informações, permitindo que eles cruzem dados-chave do cliente com indicadores econômicos e recomendações de produtos de forma rápida e personalizada. A ferramenta sugere até mensagens para garantir um atendimento balizado por customização, precisão e agilidade.
Em três anos de operação, o Santander AAA consolidou o banco como uma das principais casas de investimentos no Brasil, com R$ 270 bilhões de ativos sob gestão e mais de 270 mil clientes no País.
Os interessados podem se candidatar através do link: https://santander.wd3.myworkdayjobs.com/pt-BR/SantanderCareers/job/Evergreen/Banco-de-Talentos---Assessor-de-Invest_Req1366120.