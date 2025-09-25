Jala University abre inscrições para mais de 50 bolsas integrais em Engenharia de Software no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As aulas têm início em janeiro de 2026 e acontecem no campus virtual da universidade no metaverso, onde estudantes interagem com colegas e docentes

A Jala University, instituição norte-americana com sede no Havaí, anuncia a abertura de inscrições para a 7ª turma brasileira do curso de Engenharia de Software, oferecendo 55 bolsas integrais. O processo seletivo segue até 13 de outubro por meio do site da instituição.



Com presença em países como México, Argentina, Colômbia e Bolívia, a Jala já reúne mais de 900 estudantes na América Latina.

O programa de formação soma 7.260 horas, é 100% online e inclui aulas ao vivo, aprendizado de inglês aplicado à tecnologia, orientação de professores especialistas e participação em projetos reais.

Os alunos ainda contam com estágios supervisionados, que aproximam a teoria do ambiente corporativo.

As aulas têm início em janeiro de 2026 e acontecem no Meetpoint, campus virtual da universidade no metaverso, onde os estudantes interagem com colegas e docentes em tempo real.

A grade curricular é atualizada constantemente para refletir demandas emergentes do setor, como computação em nuvem, metodologias ágeis e segurança digital.

Segundo Priscyla Pinangé, gerente nacional da Jala University, o diferencial está em unir prática e desenvolvimento humano:

“Nosso desafio é formar profissionais que tenham condições de acompanhar o ritmo de transformação do setor. Isso significa unir conhecimento acadêmico, prática aplicada e desenvolvimento de habilidades interpessoais que serão fundamentais para quem pretende construir uma carreira global”, afirma.

O processo seletivo da Jala University envolve testes vocacionais e de lógica, curso introdutório, entrevistas e avaliação de perfil.

Os aprovados terão acesso a uma rede internacional de formação voltada a reduzir a distância entre a alta demanda e a oferta ainda insuficiente de profissionais de TI.

Déficit de profissionais

O Brasil iniciou 2025 com um déficit estimado em meio milhão de profissionais de tecnologia da informação, segundo a Brasscom, entidade que reúne empresas do setor.

A carência de mão de obra especializada tem se consolidado como um dos maiores gargalos da economia digital, mesmo diante da expansão do mercado.

Apenas em 2024, o Caged registrou a criação de mais de 2,2 milhões de vagas formais, com tecnologia figurando entre os cinco setores mais dinâmicos.

O déficit de profissionais, no entanto, não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, relatórios do Bureau of Labor Statistics apontam que carreiras em ciência da computação e engenharia de software devem crescer em ritmo superior à média até 2030.

Esse cenário amplia as oportunidades de atuação para os formados pela instituição, preparados para disputar vagas em empresas de diferentes portes e segmentos.

Sobre a Jala University

Fundada nos Estados Unidos e sediada no Havaí, a Jala University é certificada pela ASIC (Accreditation Service for International Colleges), entidade britânica reconhecida pela excelência no credenciamento de instituições de ensino.

A ASIC integra a INQAAHE (Rede Internacional de Agências de Garantia de Qualidade na Educação Superior), a BQF (Fundação Britânica para Qualidade) e a EDEN (Rede Europeia de Educação à Distância e E-Learning).