Jala University abre inscrições para mais de 50 bolsas integrais em Engenharia de Software no Brasil
As aulas têm início em janeiro de 2026 e acontecem no campus virtual da universidade no metaverso, onde estudantes interagem com colegas e docentes
Clique aqui e escute a matéria
A Jala University, instituição norte-americana com sede no Havaí, anuncia a abertura de inscrições para a 7ª turma brasileira do curso de Engenharia de Software, oferecendo 55 bolsas integrais. O processo seletivo segue até 13 de outubro por meio do site da instituição.
Com presença em países como México, Argentina, Colômbia e Bolívia, a Jala já reúne mais de 900 estudantes na América Latina.
O programa de formação soma 7.260 horas, é 100% online e inclui aulas ao vivo, aprendizado de inglês aplicado à tecnologia, orientação de professores especialistas e participação em projetos reais.
Os alunos ainda contam com estágios supervisionados, que aproximam a teoria do ambiente corporativo.
As aulas têm início em janeiro de 2026 e acontecem no Meetpoint, campus virtual da universidade no metaverso, onde os estudantes interagem com colegas e docentes em tempo real.
A grade curricular é atualizada constantemente para refletir demandas emergentes do setor, como computação em nuvem, metodologias ágeis e segurança digital.
Segundo Priscyla Pinangé, gerente nacional da Jala University, o diferencial está em unir prática e desenvolvimento humano:
“Nosso desafio é formar profissionais que tenham condições de acompanhar o ritmo de transformação do setor. Isso significa unir conhecimento acadêmico, prática aplicada e desenvolvimento de habilidades interpessoais que serão fundamentais para quem pretende construir uma carreira global”, afirma.
O processo seletivo da Jala University envolve testes vocacionais e de lógica, curso introdutório, entrevistas e avaliação de perfil.
Os aprovados terão acesso a uma rede internacional de formação voltada a reduzir a distância entre a alta demanda e a oferta ainda insuficiente de profissionais de TI.
Déficit de profissionais
O Brasil iniciou 2025 com um déficit estimado em meio milhão de profissionais de tecnologia da informação, segundo a Brasscom, entidade que reúne empresas do setor.
A carência de mão de obra especializada tem se consolidado como um dos maiores gargalos da economia digital, mesmo diante da expansão do mercado.
Apenas em 2024, o Caged registrou a criação de mais de 2,2 milhões de vagas formais, com tecnologia figurando entre os cinco setores mais dinâmicos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O déficit de profissionais, no entanto, não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, relatórios do Bureau of Labor Statistics apontam que carreiras em ciência da computação e engenharia de software devem crescer em ritmo superior à média até 2030.
Esse cenário amplia as oportunidades de atuação para os formados pela instituição, preparados para disputar vagas em empresas de diferentes portes e segmentos.
Sobre a Jala University
Fundada nos Estados Unidos e sediada no Havaí, a Jala University é certificada pela ASIC (Accreditation Service for International Colleges), entidade britânica reconhecida pela excelência no credenciamento de instituições de ensino.
A ASIC integra a INQAAHE (Rede Internacional de Agências de Garantia de Qualidade na Educação Superior), a BQF (Fundação Britânica para Qualidade) e a EDEN (Rede Europeia de Educação à Distância e E-Learning).