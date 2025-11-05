Santander abre inscrições para bolsas integrais de intercâmbio em Madri

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pernambucanos podem se inscrever para bolsas do programa Innovation & AI Experience, com foco em inovação, empreendedorismo e liderança.

Clique aqui e escute a matéria

O Santander está com inscrições abertas para o Innovation & AI Experience, programa intensivo e presencial de duas semanas em Madri, realizado na IE University, referência europeia em inovação, empreendedorismo e liderança.

A iniciativa proporciona uma jornada de aprendizagem prática e experimental, que estimula a mentalidade empreendedora e inovadora dos participantes em um ambiente multicultural. As despesas com passagens, hospedagem e atividades culturais serão custeadas pelo Banco.

Como se inscrever? Quem pode se inscrever?

O programa será realizado em julho de 2026, com atividades conduzidas em inglês e espanhol. Os interessados podem se inscrever até 25 de dezembro de 2025 pelo link https://app.santanderopenacademy.com/pt-BR/program/innovation-and-ai-experience-in-madrid

O programa Innovation & AI Experience oferece 90 bolsas integrais, cobrindo curso, viagem, hospedagem e atividades culturais em Madri, custeadas pelo Santander.

As inscrições estão abertas para jovens de 21 a 35 anos, residentes na Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido ou Uruguai. As candidaturas devem ser feitas pela plataforma Santander Open Academy.

Sobre a IE University

Conhecida por sua abordagem prática e multicultural, a IE University recebe estudantes de mais de 140 países e é referência em programas que conectam a educação acadêmica a desafios reais do mercado e da sociedade.

"O programa vai muito além de uma experiência acadêmica internacional. É uma oportunidade de ampliar horizontes, criar conexões duradouras e abrir portas para o mercado de trabalho global. O Santander tem o compromisso de apoiar talentos que desejam liderar com propósito e desenvolver soluções concretas para transformar o mundo”, destaca Marcio Giannico, senior Head de Governos, Instituições e Educação no Santander.