Plano Brasil Soberano já liberou R$ 7,1 bi em crédito para mitigar tarifas dos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ministério da Fazenda diz que R$ 7,1 bi em crédito ajudam a compensar tarifas dos EUA; exportações totais subiram 6,4% no período de agosto a outubro

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações do Estadão Conteúdo

O Ministério da Fazenda informou nesta quinta-feira (12) que o Plano Brasil Soberano, criado para mitigar os efeitos das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos nacionais, já aprovou 517 operações de crédito até o início de novembro.

O balanço, divulgado no Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica (SPE), mostra que o volume total liberado chegou a R$ 7,1 bilhões.

Desse total, R$ 4,0 bilhões foram destinados à diversificação de mercados e R$ 3,1 bilhões para capital de giro tradicional. As operações atenderam 126 grandes empresas e 391 médias, pequenas e microempresas.

Diversificação de mercados

Segundo a SPE, o impacto das tarifas norte-americanas vem sendo "parcialmente compensado" pelas políticas de apoio do governo.

O relatório destaca que as medidas são "relevantes para sustentar a capacidade produtiva, a geração de empregos e a resiliência do setor exportador".

Dados da pasta mostram que, desde agosto de 2025 (quando as tarifas começaram), as exportações brasileiras para os EUA caíram 24,9% (US$ 2,5 bilhões) em relação ao mesmo período do ano anterior.

No entanto, no mesmo período (agosto a outubro), as exportações totais do Brasil cresceram 6,4% (US$ 5,5 bilhões), o que, segundo a SPE, sinaliza uma efetiva diversificação de mercados.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC