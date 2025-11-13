Plano Brasil Soberano já liberou R$ 7,1 bi em crédito para mitigar tarifas dos EUA
Ministério da Fazenda diz que R$ 7,1 bi em crédito ajudam a compensar tarifas dos EUA; exportações totais subiram 6,4% no período de agosto a outubro
Por
JC
Publicado em 13/11/2025 às 15:45
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
*Com informações do Estadão Conteúdo
O Ministério da Fazenda informou nesta quinta-feira (12) que o Plano Brasil Soberano, criado para mitigar os efeitos das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos nacionais, já aprovou 517 operações de crédito até o início de novembro.
O balanço, divulgado no Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica (SPE), mostra que o volume total liberado chegou a R$ 7,1 bilhões.
Desse total, R$ 4,0 bilhões foram destinados à diversificação de mercados e R$ 3,1 bilhões para capital de giro tradicional. As operações atenderam 126 grandes empresas e 391 médias, pequenas e microempresas.
Diversificação de mercados
Segundo a SPE, o impacto das tarifas norte-americanas vem sendo "parcialmente compensado" pelas políticas de apoio do governo.
O relatório destaca que as medidas são "relevantes para sustentar a capacidade produtiva, a geração de empregos e a resiliência do setor exportador".
Dados da pasta mostram que, desde agosto de 2025 (quando as tarifas começaram), as exportações brasileiras para os EUA caíram 24,9% (US$ 2,5 bilhões) em relação ao mesmo período do ano anterior.
No entanto, no mesmo período (agosto a outubro), as exportações totais do Brasil cresceram 6,4% (US$ 5,5 bilhões), o que, segundo a SPE, sinaliza uma efetiva diversificação de mercados.
Saiba como assistir aos Videocasts do JC