Economia | Notícia

Plano Brasil Soberano já liberou R$ 7,1 bi em crédito para mitigar tarifas dos EUA

Ministério da Fazenda diz que R$ 7,1 bi em crédito ajudam a compensar tarifas dos EUA; exportações totais subiram 6,4% no período de agosto a outubro

Por JC Publicado em 13/11/2025 às 15:45
Edifício sede do Minisério da Fazenda, em Brasília
Edifício sede do Minisério da Fazenda, em Brasília - Marcelo Camargo/Agência Brasil

*Com informações do Estadão Conteúdo

O Ministério da Fazenda informou nesta quinta-feira (12) que o Plano Brasil Soberano, criado para mitigar os efeitos das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos nacionais, já aprovou 517 operações de crédito até o início de novembro.

O balanço, divulgado no Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica (SPE), mostra que o volume total liberado chegou a R$ 7,1 bilhões.

Desse total, R$ 4,0 bilhões foram destinados à diversificação de mercados e R$ 3,1 bilhões para capital de giro tradicional. As operações atenderam 126 grandes empresas e 391 médias, pequenas e microempresas.

Diversificação de mercados

Segundo a SPE, o impacto das tarifas norte-americanas vem sendo "parcialmente compensado" pelas políticas de apoio do governo.

O relatório destaca que as medidas são "relevantes para sustentar a capacidade produtiva, a geração de empregos e a resiliência do setor exportador".

Dados da pasta mostram que, desde agosto de 2025 (quando as tarifas começaram), as exportações brasileiras para os EUA caíram 24,9% (US$ 2,5 bilhões) em relação ao mesmo período do ano anterior.

No entanto, no mesmo período (agosto a outubro), as exportações totais do Brasil cresceram 6,4% (US$ 5,5 bilhões), o que, segundo a SPE, sinaliza uma efetiva diversificação de mercados.

