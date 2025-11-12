Brasil e EUA avançam em negociação sobre tarifas em reunião no Canadá

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio ocorreu nesta quarta (12); Brasil enviou proposta no dia 4 e aguarda avanço após Trump aplicar tarifa de 50%

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se nesta quarta-feira (12) com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para discutir o andamento das negociações bilaterais sobre tarifas comerciais.

O encontro ocorreu em Niágara, no Canadá, onde acontece a reunião do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo.

Segundo o Itamaraty, Mauro Vieira informou que o Brasil encaminhou uma proposta de negociação aos Estados Unidos no último dia 4 de novembro.

O chanceler brasileiro ressaltou a importância de avançar nas tratativas, conforme orientação dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, que trataram do tema em encontro recente na Malásia.

Os ministros concordaram em marcar uma nova reunião presencial em data próxima para buscar um entendimento sobre as medidas tarifárias.

O 'tarifaço'

Em julho deste ano, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para o país. Em seguida, ministros do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal (STF) também foram alvo de sanções, como a revogação de vistos.

No dia 26 de outubro, Lula e Trump se reuniram na Malásia. O presidente brasileiro pediu a suspensão imediata das tarifas enquanto os países estiverem em negociação.

“Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos”, afirmou Lula na ocasião.

Na semana passada, o presidente brasileiro disse que voltaria a telefonar para Trump caso não houvesse avanços nas negociações até o encerramento da COP30, em Belém.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />