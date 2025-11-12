Brasil e EUA avançam em negociação sobre tarifas em reunião no Canadá
Encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio ocorreu nesta quarta (12); Brasil enviou proposta no dia 4 e aguarda avanço após Trump aplicar tarifa de 50%
*Com informações da Agência Brasil
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se nesta quarta-feira (12) com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para discutir o andamento das negociações bilaterais sobre tarifas comerciais.
O encontro ocorreu em Niágara, no Canadá, onde acontece a reunião do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo.
Segundo o Itamaraty, Mauro Vieira informou que o Brasil encaminhou uma proposta de negociação aos Estados Unidos no último dia 4 de novembro.
O chanceler brasileiro ressaltou a importância de avançar nas tratativas, conforme orientação dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, que trataram do tema em encontro recente na Malásia.
Os ministros concordaram em marcar uma nova reunião presencial em data próxima para buscar um entendimento sobre as medidas tarifárias.
O 'tarifaço'
Em julho deste ano, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para o país. Em seguida, ministros do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal (STF) também foram alvo de sanções, como a revogação de vistos.
No dia 26 de outubro, Lula e Trump se reuniram na Malásia. O presidente brasileiro pediu a suspensão imediata das tarifas enquanto os países estiverem em negociação.
“Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos”, afirmou Lula na ocasião.
Na semana passada, o presidente brasileiro disse que voltaria a telefonar para Trump caso não houvesse avanços nas negociações até o encerramento da COP30, em Belém.
