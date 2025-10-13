BNDES aprova R$ 1,6 bilhão em crédito para empresas afetadas pelas tarifas dos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Recursos foram liberados em tempo recorde de 18 dias e visam ajudar exportadores de café, açúcar e outros produtos a encontrarem novos mercados

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a aprovação de R$ 1,6 bilhão em operações de crédito para empresas brasileiras afetadas pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Os recursos fazem parte do Plano Brasil Soberano, o pacote de socorro criado pelo governo federal.

O destaque do anúncio foi a agilidade na liberação dos recursos. Segundo o banco, a análise e aprovação dos 47 projetos contemplados levaram, em média, apenas 18 dias, um prazo muito inferior aos 60 dias habituais na instituição.

Novos mercados como foco

Os recursos foram liberados através da linha "Giro Diversificação", que tem como objetivo principal ajudar os exportadores brasileiros a encontrarem e acessarem novos mercados, reduzindo a dependência dos Estados Unidos.

Os principais setores beneficiados nesta primeira leva de aprovações foram:

Açúcar: R$ 220 milhões

R$ 220 milhões Equipamentos elétricos: R$ 191,1 milhões

R$ 191,1 milhões Café: R$ 108,9 milhões

R$ 108,9 milhões Outros alimentos e utensílios.

As operações de exportação financiadas têm como destino países como Suíça, Reino Unido, Canadá, França e nações da América do Sul.

Mais crédito em análise

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, informou que este é apenas o começo. "Outras 66 operações, na mesma linha, estão em análise no banco, somando mais R$ 2 bilhões em projetos", declarou.

A tarifa de 50% do governo Trump passou a vigorar em 6 de agosto e, apesar de uma lista de isenções com quase 700 itens, ainda atinge cerca de 3,8 mil produtos brasileiros, motivando as ações de apoio do governo.

(Com informações da Agência Brasil).

