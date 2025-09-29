BNDES aprovou R$ 21 milhões para empresas de Pernambuco com recursos do Brasil Soberano, em combate ao tarifaço de Trump
Em todo país, banco já aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito para as empresas afetadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos EUA
Empresas de Pernambuco começaram a acessar recursos do Plano Brasil Soberano, criado pelo governo federal para apoiar o setor produtivo após as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 21 milhões em crédito para companhias do estado.
Desde 18 de setembro, quando o protocolo foi aberto, cinco pedidos de crédito foram registrados por empresas pernambucanas, somando R$ 70,9 milhões. Desse total, R$ 21 milhões já foram liberados na linha de Capital de Giro, voltada para despesas operacionais.
No cenário nacional, o BNDES aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito para empresas afetadas pelas medidas tarifárias norte-americanas. Foram 153 operações aprovadas: R$ 1,96 bilhão na linha Capital de Giro e R$ 160,8 milhões na linha Giro Diversificação, voltada para empresas que buscam novos mercados. Até agora, 213 pedidos foram protocolados, totalizando R$ 4,76 bilhões — dos quais R$ 2,6 bilhões seguem em análise.
Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a prioridade é garantir que o setor produtivo brasileiro tenha condições de atravessar os efeitos das novas tarifas. “A determinação do presidente Lula é não deixar nenhuma empresa para trás. Com o trabalho dos empregados do BNDES e das mais de 50 instituições financeiras parceiras do Banco, estamos conseguindo, com a agilidade necessária, apoiar as empresas brasileiras para que mantenham seus negócios, busquem novos mercados e protejam os empregos”, afirmou.
De acordo com o Banco, até agora 3.702 empresas consultaram sua elegibilidade para o crédito no site da instituição. Dessas, 1.444 foram consideradas aptas por terem impacto mínimo de 5% no faturamento bruto em função das tarifas.