BNDES aprovou R$ 21 milhões para empresas de Pernambuco com recursos do Brasil Soberano, em combate ao tarifaço de Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em todo país, banco já aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito para as empresas afetadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos EUA

Clique aqui e escute a matéria

Empresas de Pernambuco começaram a acessar recursos do Plano Brasil Soberano, criado pelo governo federal para apoiar o setor produtivo após as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 21 milhões em crédito para companhias do estado.

Desde 18 de setembro, quando o protocolo foi aberto, cinco pedidos de crédito foram registrados por empresas pernambucanas, somando R$ 70,9 milhões. Desse total, R$ 21 milhões já foram liberados na linha de Capital de Giro, voltada para despesas operacionais.

No cenário nacional, o BNDES aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito para empresas afetadas pelas medidas tarifárias norte-americanas. Foram 153 operações aprovadas: R$ 1,96 bilhão na linha Capital de Giro e R$ 160,8 milhões na linha Giro Diversificação, voltada para empresas que buscam novos mercados. Até agora, 213 pedidos foram protocolados, totalizando R$ 4,76 bilhões — dos quais R$ 2,6 bilhões seguem em análise.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a prioridade é garantir que o setor produtivo brasileiro tenha condições de atravessar os efeitos das novas tarifas. “A determinação do presidente Lula é não deixar nenhuma empresa para trás. Com o trabalho dos empregados do BNDES e das mais de 50 instituições financeiras parceiras do Banco, estamos conseguindo, com a agilidade necessária, apoiar as empresas brasileiras para que mantenham seus negócios, busquem novos mercados e protejam os empregos”, afirmou.

De acordo com o Banco, até agora 3.702 empresas consultaram sua elegibilidade para o crédito no site da instituição. Dessas, 1.444 foram consideradas aptas por terem impacto mínimo de 5% no faturamento bruto em função das tarifas.