Economia | Notícia

BNDES aprovou R$ 21 milhões para empresas de Pernambuco com recursos do Brasil Soberano, em combate ao tarifaço de Trump

Em todo país, banco já aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito para as empresas afetadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos EUA

Por JC Publicado em 29/09/2025 às 17:38
Sede do BNDES, no Rio de Janeiro, de onde são analisados os pedidos de crédito do Plano Brasil Soberano
Sede do BNDES, no Rio de Janeiro, de onde são analisados os pedidos de crédito do Plano Brasil Soberano - Fernando Frazão/Agência Brasil

Empresas de Pernambuco começaram a acessar recursos do Plano Brasil Soberano, criado pelo governo federal para apoiar o setor produtivo após as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 21 milhões em crédito para companhias do estado.

Desde 18 de setembro, quando o protocolo foi aberto, cinco pedidos de crédito foram registrados por empresas pernambucanas, somando R$ 70,9 milhões. Desse total, R$ 21 milhões já foram liberados na linha de Capital de Giro, voltada para despesas operacionais.

No cenário nacional, o BNDES aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito para empresas afetadas pelas medidas tarifárias norte-americanas. Foram 153 operações aprovadas: R$ 1,96 bilhão na linha Capital de Giro e R$ 160,8 milhões na linha Giro Diversificação, voltada para empresas que buscam novos mercados. Até agora, 213 pedidos foram protocolados, totalizando R$ 4,76 bilhões — dos quais R$ 2,6 bilhões seguem em análise.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a prioridade é garantir que o setor produtivo brasileiro tenha condições de atravessar os efeitos das novas tarifas. “A determinação do presidente Lula é não deixar nenhuma empresa para trás. Com o trabalho dos empregados do BNDES e das mais de 50 instituições financeiras parceiras do Banco, estamos conseguindo, com a agilidade necessária, apoiar as empresas brasileiras para que mantenham seus negócios, busquem novos mercados e protejam os empregos”, afirmou.

De acordo com o Banco, até agora 3.702 empresas consultaram sua elegibilidade para o crédito no site da instituição. Dessas, 1.444 foram consideradas aptas por terem impacto mínimo de 5% no faturamento bruto em função das tarifas.

