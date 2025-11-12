Shopping Guararapes prevê um investimento de R$ 30 milhões para o próximo ano
Além dos resultados positivos deste ano, o centro ainda terá um crescimento de 8% nas vendas e aumento de 5% no fluxo de visitantes até dezembro
Clique aqui e escute a matéria
Com resultados positivos, o Shopping Guararapes ainda tem um crescimento projetado de 8% nas vendas e aumento de 5% no fluxo de visitantes até dezembro. Neste ano foram investidos R$ 26 milhões em modernização, ampliação de serviços e melhorias na infraestrutura.
Para o ano de 2026, a previsão de investimento é de R$ 30 milhões, com destaque para o retrofit completo da Praça de Alimentação. Para o superintendente do Shopping, Phyllype Pires, o desempenho de 2025 reflete a força do varejo regional e a confiança dos consumidores.
“Os números são muito positivos e nos deixam otimistas para 2026, quando iniciaremos o retrofit da Praça de Alimentação e daremos sequência a novos projetos que vão elevar ainda mais a experiência de quem visita o Guararapes”, destaca o executivo.
Investimentos de 2025
Os investimentos que somam R$ 26 milhões, o shopping realizou a troca para granito de 10.000m² de piso correspondente a toda a área comum, além do retrofit da iluminação da fachada e a modernização completa da rede Wi-Fi.
O centro ampliou o paisagismo interno e externo, implantou serviços de apoio ao cliente, como o empréstimo de abafadores de ruído e carrinhos pet, e também entregou novos bicicletários e motos para os funcionários.
O shopping inaugurou 21 novas operações, dentre elas estão o Burger do Nô, Malwee, Cacau Show Super Store, Solaris, Avatim, Life by Vivara, Berry’s, Neoenergia, além da reabertura de lojas como Game Station, Lupo e Hope após reformas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Natal Estrelado
O investimento no “Natal Estrelado" do centro de lazer foi de aproximadamente R$ 2 milhões, contemplando decoração, ações de Marketing e a atração Show das Luzes. Segundo a gerente de marketing, Dora Linhares, o tema foi pensado para resgatar boas memórias.
“O Show das Luzes foi realizado em 2017 e faz parte da memória afetiva de muitos dos nossos clientes. Decidimos trazer de volta essa experiência com uma releitura moderna, mais tecnologia, mais interação e experiências ainda mais marcantes.”
Vagas temporárias
O período natalino é uma época de oportunidades para quem trabalha ou quer atuar no varejo. De acordo com o levantamento da Associação de Lojistas do shopping, cerca de 300 vagas de emprego temporárias serão abertas até o dia do Natal.
Lojistas destaques
O Shopping Guararapes premiou alguns dos lojistas que foram destaques no ano de 2025. Confira os vencedores:
- Equipe Mais Engajada: Constance
- Visual Merchandising: Life by Vivara
- Nova Loja: Cacau Show Super Store
- Reforma: Game Station
- Sustentabilidade: Julietto