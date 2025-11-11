Feirão Serasa: 452 mil em Pernambuco podem quitar dívidas por até R$ 100

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mais de 452 mil pernambucanos podem quitar dívidas por R$ 100 no Feirão Serasa. No estado, são 2,1 milhões de ofertas com descontos de até 99%

Mais de 452 mil consumidores em Pernambuco têm a oportunidade de quitar dívidas pagando até R$ 100 no Feirão Serasa Limpa Nome. O mutirão de negociação, que segue até 30 de novembro, disponibiliza 2.117.868 ofertas nessas condições no estado.

Em todo o Brasil, 12 milhões de consumidores estão aptos a negociar mais de 56 milhões de dívidas por valores de até R$ 100.

Segundo a Serasa, os descontos médios são de 70%, mas podem chegar a 99% em alguns casos. A diretora da Serasa, Aline Maciel, explica que muitos consumidores evitam consultar os débitos por receio, mas que podem se surpreender com valores baixos.

As negociações podem ser feitas online, pelo site ou aplicativo da Serasa, ou presencialmente em agências dos Correios, sem cobrança de taxa.

Gil do Vigor dá dicas para negociar

O economista e embaixador da Serasa, Gil do Vigor, preparou orientações para quem deseja se planejar financeiramente e aproveitar o feirão.

O primeiro passo, segundo ele, é analisar o orçamento, listando receitas e despesas para saber o saldo real disponível para a negociação. O consumidor também deve entender que, após o pagamento do acordo, a empresa tem até cinco dias úteis para solicitar a retirada do CPF dos cadastros de inadimplência.

Por fim, Gil ressalta a importância de manter a organização financeira para não voltar a ficar negativado, criando uma reserva de emergência.

"Falar sobre endividamento ainda pode causar calafrios em muitos brasileiros e, por isso, precisamos incentivar a educação financeira dentro e fora de casa", comentou Gil.

"Com um bom planejamento, é possível tirar o nome do vermelho e voltar a fazer planos a longo prazo. O primeiro passo para realizar sonhos é a negociação de dívidas e este é o melhor momento para recomeçar", completou.

