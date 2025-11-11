Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) expande presença em Pernambuco
O projeto visa mobilizar empresários de municípios vizinhos como Arcoverde, Belo Jardim, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama
Clique aqui e escute a matéria
A Cambridge Family Enterprise Group (CFEG), referência global em consultoria para famílias empresárias, está expandindo sua atuação em Pernambuco com a abertura de um projeto na cidade de Caruaru. O objetivo da Regional Recife da CFEG é levar conceitos de governança e sucessão planejada para famílias empresárias do Agreste, utilizando Caruaru como um polo estratégico.
O projeto visa mobilizar empresários de municípios vizinhos como Arcoverde, Belo Jardim, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama.
A ampliação da CFEG é relevante no Nordeste, onde cerca de 80% das empresas são familiares e possuem um papel crucial na economia regional. A consultoria, que tem à frente Antônio Jorge Araújo, Elane Cabral e Boris Berenstein, intensifica sua presença no interior após inaugurar o escritório em Recife em 2024.
Governança e Sucessão Planejada
A CFEG combina sua expertise global com um profundo conhecimento das especificidades regionais, auxiliando as famílias a planejarem a sucessão de seus negócios com eficiência, organização e respeito à cultura local.
Segundo o sócio regional Antônio Jorge Araújo, a consultoria foca em soluções sob medida. “Trabalhamos com soluções acessíveis e sob medida para o mercado local, respeitando sua dinâmica e valores”, afirma.
A sócia regional Elane Cabral reforça a importância de iniciar o planejamento sucessório desde a primeira geração para proteger o legado e assegurar a continuidade dos negócios. Ela alerta que “se a sucessão não for bem planejada, o patrimônio da família e da empresa pode ficar em risco”.
Boris Berenstein, médico, empresário e membro associado da Cambridge, destaca que uma sucessão bem conduzida é essencial para manter o legado familiar e garantir investimentos no crescimento da empresa. O empresário, cuja trajetória de superação foi registrada no livro autobiográfico "O raio-X de Boris Berenstein – A realidade foi maior que o sonho", lançado em outubro de 2024, ressalta a missão de “compartilhar e inspirar” as novas gerações.
Histórico da CFEG
A CFEG foi fundada há 36 anos em Boston pelo professor John Davis e atua no Brasil há cerca de 15 anos, com base em São Paulo. O escritório regional em Recife foi inaugurado em 2024, fortalecendo a presença no Nordeste.
“As famílias que desejam permanecer nos negócios por mais gerações não têm escolha a não ser fomentar o empreendedorismo dentro e fora da empresa familiar”, ensina o professor John Davis. A metodologia da Cambridge é constantemente atualizada para fortalecer a governança e a longevidade das famílias empresárias.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp