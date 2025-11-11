Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) expande presença em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O projeto visa mobilizar empresários de municípios vizinhos como Arcoverde, Belo Jardim, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama

Clique aqui e escute a matéria

A Cambridge Family Enterprise Group (CFEG), referência global em consultoria para famílias empresárias, está expandindo sua atuação em Pernambuco com a abertura de um projeto na cidade de Caruaru. O objetivo da Regional Recife da CFEG é levar conceitos de governança e sucessão planejada para famílias empresárias do Agreste, utilizando Caruaru como um polo estratégico.

O projeto visa mobilizar empresários de municípios vizinhos como Arcoverde, Belo Jardim, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama.

A ampliação da CFEG é relevante no Nordeste, onde cerca de 80% das empresas são familiares e possuem um papel crucial na economia regional. A consultoria, que tem à frente Antônio Jorge Araújo, Elane Cabral e Boris Berenstein, intensifica sua presença no interior após inaugurar o escritório em Recife em 2024.

Governança e Sucessão Planejada

A CFEG combina sua expertise global com um profundo conhecimento das especificidades regionais, auxiliando as famílias a planejarem a sucessão de seus negócios com eficiência, organização e respeito à cultura local.

Segundo o sócio regional Antônio Jorge Araújo, a consultoria foca em soluções sob medida. “Trabalhamos com soluções acessíveis e sob medida para o mercado local, respeitando sua dinâmica e valores”, afirma.

A sócia regional Elane Cabral reforça a importância de iniciar o planejamento sucessório desde a primeira geração para proteger o legado e assegurar a continuidade dos negócios. Ela alerta que “se a sucessão não for bem planejada, o patrimônio da família e da empresa pode ficar em risco”.

Boris Berenstein, médico, empresário e membro associado da Cambridge, destaca que uma sucessão bem conduzida é essencial para manter o legado familiar e garantir investimentos no crescimento da empresa. O empresário, cuja trajetória de superação foi registrada no livro autobiográfico "O raio-X de Boris Berenstein – A realidade foi maior que o sonho", lançado em outubro de 2024, ressalta a missão de “compartilhar e inspirar” as novas gerações.

Histórico da CFEG



A CFEG foi fundada há 36 anos em Boston pelo professor John Davis e atua no Brasil há cerca de 15 anos, com base em São Paulo. O escritório regional em Recife foi inaugurado em 2024, fortalecendo a presença no Nordeste.

“As famílias que desejam permanecer nos negócios por mais gerações não têm escolha a não ser fomentar o empreendedorismo dentro e fora da empresa familiar”, ensina o professor John Davis. A metodologia da Cambridge é constantemente atualizada para fortalecer a governança e a longevidade das famílias empresárias.