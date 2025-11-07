Riachuelo inicia processo de venda de um dos maiores shoppings do Nordeste
Guararapes Confecções S.A. submeteu ao CADE a potencial alienação de 100% das quotas das empresas que administram o shopping center
A Guararapes Confecções S.A. (B3: GUAR3), controladora das Lojas Riachuelo, informou ao mercado, nesta sexta-feira (7), que sua subsidiária Lojas Riachuelo S.A. submeteu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) uma potencial transação para a venda de ativos imobiliários estratégicos.
O futuro comprador seria a Capitânia Capital S.A., um dos maiores grupos de gestão de ativos e wealth management do país, que poderá ter a participação de outros coinvestidores minoritários. A transação está sendo analisada conforme o previsto em um Memorando de Entendimentos de caráter não vinculante assinado pelas partes.
O negócio envolve a potencial alienação de 100% do capital social das sociedades Midway Shopping Center Ltda. e Midwest Estacionamento Ltda., em Natal, Rio Grande do Norte. Embora o grupo não revele ainda valores, a negociação deve superar R$ 1 bilhão. O mall é um dos maiores da região Nordeste, com 67 mil m² de área bruta locável (ABL).
Processo não vinculante
Apesar de a potencial transação ter sido submetida ao CADE para análise e aprovação – um passo formal necessário para garantir a conformidade concorrencial –, a Guararapes ressaltou, em seu comunicado, que ainda não foram celebrados quaisquer documentos vinculantes ou definitivos relacionados à venda.
O movimento da Riachuelo, que faz parte do Grupo Guararapes, indica uma possível estratégia de desmobilização de ativos imobiliários (conhecida como asset-light ou venda de patrimônio não essencial ao varejo) para fortalecer o caixa da companhia ou focar em seu core business (o varejo de moda e serviços financeiros).
A Guararapes Confecções S.A. reafirmou seu compromisso em manter acionistas e o mercado informados sobre as próximas etapas da potencial transação, em conformidade com as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O Midway Mall é o maior shopping do Rio Grande do Norte e foi inaugurado em 27 abril de 2005 após investimentos que na época custaram R$ 130 milhões. O Midway possui 300 lojas numa área de 235,9 mil m² de área bruta construída, e uma área bruta locável (ABL) de 67 mil m², além de um estacionamento com 3.660 vagas. O shopping possui cinema com 7 salas e, nos três andares, com um movimento de quase 70 mil pessoas/dia.