fechar
Metro Quadrado | Notícia

Riachuelo inicia processo de venda de um dos maiores shoppings do Nordeste

Guararapes Confecções S.A. submeteu ao CADE a potencial alienação de 100% das quotas das empresas que administram o shopping center

Por Lucas Moraes Publicado em 07/11/2025 às 21:18 | Atualizado em 07/11/2025 às 21:27
Shopping no Nordeste deve ir à venda
Shopping no Nordeste deve ir à venda - REPRODUÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A Guararapes Confecções S.A. (B3: GUAR3), controladora das Lojas Riachuelo, informou ao mercado, nesta sexta-feira (7), que sua subsidiária Lojas Riachuelo S.A. submeteu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) uma potencial transação para a venda de ativos imobiliários estratégicos.

O futuro comprador seria a Capitânia Capital S.A., um dos maiores grupos de gestão de ativos e wealth management do país, que poderá ter a participação de outros coinvestidores minoritários. A transação está sendo analisada conforme o previsto em um Memorando de Entendimentos de caráter não vinculante assinado pelas partes.

O negócio envolve a potencial alienação de 100% do capital social das sociedades Midway Shopping Center Ltda. e Midwest Estacionamento Ltda., em Natal, Rio Grande do Norte. Embora o grupo não revele ainda valores, a negociação deve superar R$ 1 bilhão. O mall é um dos maiores da região Nordeste, com 67 mil m² de área bruta locável (ABL).

Processo não vinculante

Apesar de a potencial transação ter sido submetida ao CADE para análise e aprovação – um passo formal necessário para garantir a conformidade concorrencial –, a Guararapes ressaltou, em seu comunicado, que ainda não foram celebrados quaisquer documentos vinculantes ou definitivos relacionados à venda.

O movimento da Riachuelo, que faz parte do Grupo Guararapes, indica uma possível estratégia de desmobilização de ativos imobiliários (conhecida como asset-light ou venda de patrimônio não essencial ao varejo) para fortalecer o caixa da companhia ou focar em seu core business (o varejo de moda e serviços financeiros).

A Guararapes Confecções S.A. reafirmou seu compromisso em manter acionistas e o mercado informados sobre as próximas etapas da potencial transação, em conformidade com as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O Midway Mall é o maior shopping do Rio Grande do Norte e foi inaugurado em 27 abril de 2005 após investimentos que na época custaram R$ 130 milhões. O Midway possui 300 lojas numa área de 235,9 mil m² de área bruta construída, e uma área bruta locável (ABL) de 67 mil m², além de um estacionamento com 3.660 vagas. O shopping possui cinema com 7 salas e, nos três andares, com um movimento de quase 70 mil pessoas/dia.


 
 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Shopping Carpina dá início à programação natalina com espetáculo e chegada do Papai Noel neste sábado (8)
natal

Shopping Carpina dá início à programação natalina com espetáculo e chegada do Papai Noel neste sábado (8)
Natal Estrelado do Shopping Guararapes promete emoção, tecnologia e um espetáculo de luzes inesquecível
NATAL 2025

Natal Estrelado do Shopping Guararapes promete emoção, tecnologia e um espetáculo de luzes inesquecível

Compartilhe

Tags