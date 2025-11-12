Finep inaugura escritório no Recife e reforça R$ 2 bilhões em investimentos no NE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova sede na Sudene visa ampliar fomento à inovação no NE; ministra Luciana Santos também participa de premiação da Finep na FIEPE nesta segunda (17)

Clique aqui e escute a matéria

A Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) inaugura seu novo escritório regional no Recife na próxima segunda-feira (17). A unidade, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), funcionará no prédio da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

O objetivo é fortalecer as ações da financiadora no Nordeste e ampliar o fomento à atividade científica e tecnológica para reduzir as desigualdades regionais.

A abertura da sede reforça a atuação da Finep na região, que registrou um salto nos investimentos. Entre 2023 e 2025, os valores contratados no Nordeste mais que triplicaram, ultrapassando R$ 2 bilhões.

Desse total, R$ 1 bilhão foi em recursos não reembolsáveis (contra R$ 323 milhões no período 2019-2022) e R$ 1,4 bilhão em crédito (alta de 352% sobre os R$ 310 milhões anteriores).

Prêmio Finep e novos editais

A inauguração ocorre no mesmo dia da etapa Nordeste do Prêmio Finep de Inovação 2025, que será realizado às 15h na sede da FIEPE (Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco). O evento contará com a presença da ministra Luciana Santos (MCTI) e do presidente da Finep, Luiz Antonio Elias.

Pernambuco participa da premiação com seis projetos finalistas, que somam R$ 31,8 milhões em financiamentos. Entre os destaques estão o Instituto de Tecnologias Quânticas da UFPE (R$ 14,8 milhões) e o Armazém da Criatividade, em Caruaru (R$ 4 milhões).

A Finep também anunciou um novo ciclo de R$ 1 bilhão do Inovacred para o país, dos quais R$ 300 milhões serão destinados exclusivamente a projetos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

