Finep investe R$ 23 milhões no Porto Digital e em universidades de Pernambuco

Agência de inovação também destaca que o volume de contratações de projetos de pesquisa e desenvolvimento no estado cresceu 4,5 vezes desde 2023

A Finep, agência brasileira de inovação ligada ao governo federal, anunciou um novo aporte de mais de R$ 23 milhões em projetos estratégicos de ciência e tecnologia em Pernambuco.

Do total, R$ 10 milhões serão destinados à recuperação e preservação do acervo de universidades públicas pernambucanas, visando proteger o patrimônio acadêmico e científico.

Outros quase R$ 14 milhões serão investidos no Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, também se colocando como peça-chave na economia do estado.

Pernambuco como polo estratégico

O novo aporte faz parte de uma escalada de investimentos da Finep em Pernambuco. Entre 2023 e 2025, a contratação de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) no estado cresceu 4,5 vezes em comparação com o período de 2019 a 2022.

"O estado se consolida, cada vez mais, como um dos principais polos estratégicos de fomento da nossa agência no Nordeste e no Brasil, graças à sua infraestrutura científica e ecossistema de inovação dinâmico", destacou Márcio Stefanni, diretor da Finep.

Foco no Nordeste

A intensificação da presença da Finep em Pernambuco integra uma estratégia mais ampla de fomento à inovação na região Nordeste, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais. Entre janeiro de 2023 e março de 2025, a agência destinou R$ 1,34 bilhão para projetos em Pernambuco, Bahia e Ceará.

Os investimentos fazem parte do programa "Mais Inovação Brasil", que prevê um orçamento total de R$ 66 bilhões para o setor em todo o país até 2028.

