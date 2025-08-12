fechar
Economia | Notícia

Finep investe R$ 23 milhões no Porto Digital e em universidades de Pernambuco

Agência de inovação também destaca que o volume de contratações de projetos de pesquisa e desenvolvimento no estado cresceu 4,5 vezes desde 2023

Por Túlio Feitosa Publicado em 12/08/2025 às 19:44
Sede do Porto Digital, no Bairro do Recife
Sede do Porto Digital, no Bairro do Recife - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Finep, agência brasileira de inovação ligada ao governo federal, anunciou um novo aporte de mais de R$ 23 milhões em projetos estratégicos de ciência e tecnologia em Pernambuco.

Do total, R$ 10 milhões serão destinados à recuperação e preservação do acervo de universidades públicas pernambucanas, visando proteger o patrimônio acadêmico e científico.

Outros quase R$ 14 milhões serão investidos no Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, também se colocando como peça-chave na economia do estado.

Leia Também

Pernambuco como polo estratégico

O novo aporte faz parte de uma escalada de investimentos da Finep em Pernambuco. Entre 2023 e 2025, a contratação de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) no estado cresceu 4,5 vezes em comparação com o período de 2019 a 2022.

"O estado se consolida, cada vez mais, como um dos principais polos estratégicos de fomento da nossa agência no Nordeste e no Brasil, graças à sua infraestrutura científica e ecossistema de inovação dinâmico", destacou Márcio Stefanni, diretor da Finep.

Foco no Nordeste

A intensificação da presença da Finep em Pernambuco integra uma estratégia mais ampla de fomento à inovação na região Nordeste, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais. Entre janeiro de 2023 e março de 2025, a agência destinou R$ 1,34 bilhão para projetos em Pernambuco, Bahia e Ceará.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os investimentos fazem parte do programa "Mais Inovação Brasil", que prevê um orçamento total de R$ 66 bilhões para o setor em todo o país até 2028.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Copergás apresenta em Araripina projeto de de transição energética para o polo gesseiro de Pernambuco
Coluna JC Negócios

Copergás apresenta em Araripina projeto de de transição energética para o polo gesseiro de Pernambuco
Finep Day destaca R$ 500 milhões disponíveis para inovação na indústria
INVESTIMENTO TECNOLÓGICO

Finep Day destaca R$ 500 milhões disponíveis para inovação na indústria

Compartilhe

Tags