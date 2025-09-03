Finep abre R$ 400 milhões em crédito para inovação no Nordeste, Norte e Centro-Oeste
Finep amplia presença no Nordeste e acelera crédito para inovação, com foco em reduzir desigualdades e fortalecer a competitividade regional
Clique aqui e escute a matéria
Empresas de todo o país já podem inscrever projetos para captar recursos do Inovacred, programa da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) voltado ao financiamento da inovação. A nova rodada tem foco exclusivo em iniciativas a serem executadas nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste e vai liberar R$ 400 milhões para ampliar a competitividade e reduzir desigualdades regionais.
A operação será conduzida por agentes financeiros locais, responsáveis por analisar e acompanhar os projetos. Podem ser financiados equipamentos, softwares, infraestrutura, mão de obra e serviços especializados. A sede da empresa não precisa estar nas regiões contempladas — o critério é que a execução do projeto aconteça em território nordestino, nortista ou centro-oestino.
“O objetivo é impulsionar projetos transformadores, com soluções tecnológicas e produtivas que dialoguem com a vocação de cada região”, afirma Luiz Antônio Elias, presidente da Finep. Os investimentos devem apoiar cadeias produtivas sustentáveis e setores estratégicos como bioeconomia, energia, logística, alimentos e tecnologias sociais.
Investimentos triplicaram em 3 anos no Nordeste
De 2023 a 2025, o volume de recursos destinados ao Nordeste mais que triplicou em relação ao período anterior. No crédito, as contratações cresceram cerca de 352%, saltando de R$ 310 milhões para R$ 1,4 bilhão. No mesmo período, os recursos não reembolsáveis atingiram R$ 1 bilhão — crescimento expressivo frente aos R$ 323 milhões registrados entre 2019 e 2022.
Os desembolsos também avançaram em áreas estratégicas: parques tecnológicos receberam quase R$ 50 milhões, e o Proinfra Desenvolvimento Regional 2024 destinou R$ 177,2 milhões para infraestrutura científica. “Estamos executando o ‘Mais Inovação Brasil’, maior programa de apoio à inovação do país, com orçamento de R$ 66 bilhões até 2028, sendo 62% sob responsabilidade da Finep”, reforça Elias.
Mais informações e a lista de agentes credenciados estão disponíveis em www.finep.gov.br/inovacred