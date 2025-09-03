Finep abre R$ 400 milhões em crédito para inovação no Nordeste, Norte e Centro-Oeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Finep amplia presença no Nordeste e acelera crédito para inovação, com foco em reduzir desigualdades e fortalecer a competitividade regional

Clique aqui e escute a matéria

Empresas de todo o país já podem inscrever projetos para captar recursos do Inovacred, programa da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) voltado ao financiamento da inovação. A nova rodada tem foco exclusivo em iniciativas a serem executadas nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste e vai liberar R$ 400 milhões para ampliar a competitividade e reduzir desigualdades regionais.

A operação será conduzida por agentes financeiros locais, responsáveis por analisar e acompanhar os projetos. Podem ser financiados equipamentos, softwares, infraestrutura, mão de obra e serviços especializados. A sede da empresa não precisa estar nas regiões contempladas — o critério é que a execução do projeto aconteça em território nordestino, nortista ou centro-oestino.

“O objetivo é impulsionar projetos transformadores, com soluções tecnológicas e produtivas que dialoguem com a vocação de cada região”, afirma Luiz Antônio Elias, presidente da Finep. Os investimentos devem apoiar cadeias produtivas sustentáveis e setores estratégicos como bioeconomia, energia, logística, alimentos e tecnologias sociais.

Investimentos triplicaram em 3 anos no Nordeste

De 2023 a 2025, o volume de recursos destinados ao Nordeste mais que triplicou em relação ao período anterior. No crédito, as contratações cresceram cerca de 352%, saltando de R$ 310 milhões para R$ 1,4 bilhão. No mesmo período, os recursos não reembolsáveis atingiram R$ 1 bilhão — crescimento expressivo frente aos R$ 323 milhões registrados entre 2019 e 2022.

Os desembolsos também avançaram em áreas estratégicas: parques tecnológicos receberam quase R$ 50 milhões, e o Proinfra Desenvolvimento Regional 2024 destinou R$ 177,2 milhões para infraestrutura científica. “Estamos executando o ‘Mais Inovação Brasil’, maior programa de apoio à inovação do país, com orçamento de R$ 66 bilhões até 2028, sendo 62% sob responsabilidade da Finep”, reforça Elias.

Mais informações e a lista de agentes credenciados estão disponíveis em www.finep.gov.br/inovacred