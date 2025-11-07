Suape completa 47 anos com previsão de R$ 1,3 bilhão em investimentos até 2028
Estatal portuária planeja investir R$ 1,3 bilhão em infraestrutura nos próximos três anos; complexo mira consolidação como hub de energia limpa
O Complexo Industrial Portuário de Suape completa 47 anos nesta sexta-feira (7) com um plano de investimentos de R$ 1,3 bilhão para os próximos três anos. Os recursos, próprios da estatal, serão destinados a obras de infraestrutura para ampliar a capacidade operacional do porto.
Entre os principais projetos estão a construção dos novos Cais 6 e 7 e a modernização dos píeres de granéis líquidos. As melhorias visam atender ao aumento de demanda, incluindo a expansão da Refinaria Abreu e Lima, da Petrobras.
Atualmente, Suape é o sexto maior porto público do Brasil, abrigando 90 empresas e gerando mais de 30 mil empregos diretos e indiretos.
Hub de energia limpa e novos projetos
O complexo busca se consolidar como um polo de transição energética. Um dos destaques é a futura fábrica de e-metanol da European Energy, com investimento previsto de R$ 2 bilhões e início de operação em 2028.
Outra iniciativa na área de sustentabilidade é o terminal de contêineres 100% elétrico da APM Terminals, orçado em R$ 2,2 bilhões.
O polo farmacoquímico também registra expansão, com investimentos da Aché e a chegada da Blau Farmacêutica.
Dragagem para navios maiores
Para receber embarcações de maior porte, como os navios New Panamax, Suape realiza a dragagem do canal interno. A obra, orçada em R$ 217 milhões, conta com recursos do Governo de Pernambuco e do Governo Federal, via PAC 3.
Recentemente, a Marinha do Brasil homologou a profundidade de 20 metros no canal externo do porto, reforçando sua infraestrutura logística.