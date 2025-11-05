Transnordestina vira promessa para 2030 sem que Pernambuco tenha articulação no Congresso para obra chegar a Suape

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na última sexta-feira (31) numa solenidade por videoconferência o presidente Lula autorizou a publicação do edital de um trecho, o lote Lote SPS 04, da ferrovia Transnordestina cujo escopo prevê a elaboração do projeto executivo de engenharia e a execução das obras remanescentes de infraestrutura e obras de arte especiais do, entre os quilômetros 178,9 e 252,2 no total de 73,3 quilômetros que atravessa os municípios de Custódia, Sertânia, Buíque e Arcoverde, no Sertão.



Ficou uma coisa estranha. O anúncio de continuidade de uma obra tão emblemática para o estado com um conjunto de telas com um monte de políticos fazendo aquele tipo de discurso laudatório desconhecendo uma dura realidade. O ato se tratava da publicação de um edital no DOU que pode ficar pronto até o começo de 2026, com a promessa do ministro Renan Filho de que ainda no primeiro semestre mais dois outros lotes deverão ser lançados.



Desincompatibilização



Como Calheiros e boa parte dos presentes vão ter de sair no final de abril, o cumprimento da promessa depende de uma enorme articulação do ministro para que a Infra S.A. conclua mesmo a documentação para os dois lotes e que no orçamento de 2026 estejam recursos no Novo PAC. E que o ministro Rui Costa decida liberar os recursos se eles estiverem na LOA 2026.



Tem muito “se” para aquela videoconferência de resultados. Mas vai precisar especialmente da capacidade de articulação da bancada de Pernambuco, agora na discussão do orçamento, colocar verba além do dinheiro do Novo PAC e isso não está sendo feito.



Lula com parlamentares do Ceará na aprovação do projeto que liberou R$ 3,6 bilhões à Transnordestina - Divulgação

Os 25 deputados



Ou não tem sido objeto de conversa sobre o tema entre os 25 deputados pernambucanos. Existe uma lista de explicações sobre essa não ação. A capacidade da governadora Raquel Lyra de conseguir que eles adotem a pauta, os interesses dos deputados com sua própria reeleição, o volume de emendas que eles estão gerenciando com vistas a ter apoio de prefeitos e a falta de convicção de que esse projeto precisa ser uma espécie de Suape do Século XXI para Pernambuco.



Para quem nunca prestou atenção, depois de 47 anos Suape é o único projeto que recebeu investimentos em obras marcantes de todos os governadores do estado desde Eraldo Gueiros até os nossos dias.



Suape 50 anos



Suape vai fazer 50 anos na metade do mandato do próximo governador de Pernambuco e a Transnordestina precisa ser a obra que conclui sua infraestrutura até 2030.



O problema é que diferentemente do que ocorre no Ceará, por exemplo, com Pecém e a Transnordestina para aquele terminal, a bancada de Pernambuco nunca adotou o projeto. Adotou como fizeram os cearenses. E isso, com o pouco avanço que a obra conseguiu com o lançamento do edital, exige um novo comportamento.



Além do Novo PAC



Essa ferrovia só chega a Suape se a governadora e a bancada de Pernambuco assumirem o projeto, conseguindo verba para a obra além do que pode ser estabelecido no Novo PAC. Porque apenas com ele não dá para o trem chegar na beira do cais.



Mas a questão é: os nossos parlamentares estão dispostos a subscrever emendas conjuntas que ajudem no cronograma da obra? Estarão dispostos a redirecionar partes de suas emendas para ela. E o governo de Pernambuco está disposto a virar seu sócio transformando-o num projeto do estado?

Raquel Lyra em chamada de vídeo sobre assinatura de edital de licitação da Transnordestina - Yacy Ribeiro

Exemplo cearense



Os cearenses fizeram isso em 2024 quando em aprovaram a lei 4.096/24 numa articulação que começou no dia 27 de novembro, a senadora Augusta Brito - PT/CE apresentou o projeto redefinindo o destino dos recursos dos Fundos de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE e no dia 15 de janeiro último fizeram o presidente Lula de a Silva sancionar o projeto (durante o recesso de janeiro) direcionado R$ 3,6 bilhões para a Transnordestina Logística S.A. (TLSA). Para isso, Lula fez uma solenidade presencial no Palácio do Planalto.



Presidente Lula da Silva com trabalhadoras e trabalhadores das obras da Transnordestina, no Distrito Suassurana. Iguatu CE. - Ricardo Stuckert

Verba para empresas



Eles não tiveram qualquer questionamento se estavam articulando uma nova transferência de recursos para uma empresa privada que já recebeu mais de R$ 7,1 bilhões e não finalizou a obra.



E aprovaram a estratégia da empresa de sair do compromisso de fazer a obra até Suape, que foi definido no contrato inicial numa articulação que reuniu os governadores do PT do Piauí e do Ceará. Porque avaliaram que o aditivo beneficiava o seu estado.



Quem vai bancar?



Isso nos remete a uma questão básica para Pernambuco. O que estamos dispostos a gastar de energia e ação política junto ao Congresso e ao presidente Lula para viabilizar a ferrovia até Suape? E transformar essa ação em projeto de estado que, no mínimo, mira 2030. Ainda dá tempo. E ir além daquele tipo de discurso pegajoso que faz todo mundo achar que é puro lenga-lenga eleitoral.

Neste domingo (9), o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) completa 80 anos - Divulgação

Hospital de Câncer completa 80 anos



Neste domingo (9), o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) completa 80 anos de fundação consolidada como a maior referência oncológica do estado e um dos quatro únicos hospitais no Brasil com atendimento 100% SUS, sendo ainda exclusivamente oncológico. Instituição privada, sem fins lucrativos, foi criada em 1945 pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC). Atualmente, a instituição é responsável por 56% dos pacientes oncológicos do SUS em Pernambuco, realizando diariamente mais de dois mil atendimentos.



Inadimplência



Dados da CNC, na edição de outubro da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), revelam que 79,5% das famílias brasileiras atrasaram as parcelas de suas dívidas, renovando o recorde de 30,5%. O percentual de famílias que dizem não ter condições de pagar as dívidas em atraso também aumentou mais uma vez, alcançando 13,2%



Recife Madrid



Entra em operação no próximo dia 13 de dezembro o novo voo da espanhola Iberia do Recife para Madrid. A companhia aérea passará a operar três voos semanais entre a capital pernambucana e a capital espanhola, reforçando a conectividade do Estado com a Europa. A rota será operada pelo Airbus A321XLR, com alto padrão de conforto característico da frota de longo curso da empresa e conta com a nova cabine Airspace, em duas classes: Executiva e Econômica, totalizando 182 assentos.



Fiscafé 2025



Nesta sexta-feira (7), tem a 6ª edição do Fiscafé, encontro que a Secretaria da Fazenda de Pernambuco promove com os auditores fiscais e o público em geral tendo como convidados o vice-presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários, o sócio do Queiroz Advogados, Antônio Carlos de Souza Junior; o vice-presidente do CRCPE e diretor jurídico do SESCAP/PE, Fábio Lima, e o especialista em Direito e Processo Tributário Alexandre Albuquerque. A mediação será de Antônio Guedes Alcoforado, auditor da Sefaz-PE. No https://doity.com.br/fiscafe-6



Alô Fazenda



A Sociedade Pernambucana de Planejamento Empresarial - SPPE e a Planebras Assessores Empresariais alertam que os Decretos de concessão do Prodepe aprovados na reunião de 30 de setembro não foram publicados no Diário Oficial do Estado até o dia 31 de outubro, prejudicando as empresas, que esperam providências do governo do Estado.



Obras do Minha Casa Minha Vida (MCMV). - Divulgação

Forte no MCMV



A Usina de Obras celebra 30 anos de mercado, nesta quinta-feira (6), em evento com o player imobiliário de Pernambuco, a partir das 19h30, no Espaço Califórnia, em Boa Viagem. A construtora pernambucana já entregou mais de 2.500 unidades no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) e tem 1.200 unidades em execução, o que reforça seu papel estratégico na moradia social do Nordeste.



Benefícios fiscais



O tabelião titular do Cartório Andrade Lima, Filipe Andrade Lima, lembra que encerra no próximo dia 28 o prazo para solicitar a regularização de dívidas tributárias com o Estado, com benefícios fiscais temporários. Vale para débito com o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), que pode ter redução de juros e multas em até 100% e diminuição da alíquota, conforme o valor total dos bens ou direitos doados. Também é possível conseguir redução com o ICMS, IPVA e outros créditos gerados até 31 de dezembro de 2024.



Tinta de latinha



A multinacional AkzoNobel Packaging Coatings (que aqui no estado é dona das tintas Coral) está apresentando uma linha de revestimentos para o interior de latas de alumínio. O Accelshield™ é um revestimento interno à base de água BPAni para corpos de latas.



Ele tem sido comprovado em uso comercial em mercados ao redor do mundo desde 2015, adotado numa extensa lista de marcas de bebidas renomadas que o preferem por não conter bisfenol, fenólicos, formaldeído e estireno e representa o próximo passo em termos de desempenho e inovação responsável para revestimentos de latas.



Direito Comercial

O Recife receberá o VI Congresso Norte Nordeste de Direito Comercial, nos dias 27 e 28, numa iniciativa da Faculdade de Direito. É um dos maiores fóruns deste segmento do país e reunirá reconhecidos na sede da Escola Judicial de PE.



Em paralelo aos debates será lançada, pelo IAP, a obra coletiva: “Recuperação Judicial e Falência”, com textos de mais de 100 especialistas no tema. “O livro faz um balanço inédito dos 20 anos da criação da Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005) e homenageia o professor paulistano Manoel Pereira Calças, referência na área, destaca Erika Ferraz, presidente do IAP.



Flores de Holambra

O Festival Flores de Holambra prevê um aumento de aproximadamente 50% de público nesta 28ª edição da feira, que acontece no Pátio do Carmo, no Centro do Recife. São mais de 1,5 mil pessoas que devem passar pela feira, que terá como mote o feriado de finados e as festas de fim de ano.



Veículo da GWM foi testado para tempestades de neve a -30 °C e confiabilidade em condições severas. - Divulgação

GWN no Polo Norte

A GWM firmou uma parceria com o Instituto de Pesquisa Polar da China, o Polar Research Institute of China (PRIC), para apoiar expedições científicas polares. Está usando um modelo Tank 300 Diesel para ser o veículo oficial de apoio da Estação Grande Muralha da China, na Antártida.

O veículo foi testado para tempestades de neve a -30 °C e confiabilidade em condições severas. Com motor 2.0 turbodiesel de 163 cv e 380 Nm de torque, o Tank 300 combina tração 4x4 inteligente, bloqueio de diferencial dianteiro e traseiro e transmissão automática de oito marchas, entregando desempenho robusto e estabilidade mesmo em terrenos desafiadores.