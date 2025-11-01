Para governadora, Pernambuco tem oportunidade em projetos que miram combustíveis do futuro produzindo biometano, e-metanol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Viagem a China e Dinamarca ajudaram governo conhecer novos cenários de modo a inserir Pernambuco em projetos que usarão combustíveis sustentáveis

Clique aqui e escute a matéria

Na entrevista que concedeu, nesta sexta-feira (31), no programa Passando a Limpo da Rádio Jornal, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra disse acreditar que o estado tem as condições de se inserir no cenário de produção de novos combustíveis destinados a uma nova geração de usuários com a vantagem de ser um fornecedor natural de insumos como etanol e CO2 para produção de e-metanol e biometano apontados como insumos de uma nova geração de indústrias e meios de transporte.



Ela esteve na China, onde visitou a sede da empresa chinesa que colocou em funcionamento na Mongólia a primeira fábrica de e-metanol do mundo, combustível que deve mudar a realidade da logística mundial, porque pode fazer a substituição sobretudo do combustível fóssil que hoje é utilizado nos navios e nos aviões.



Dinamarca



Ela esteve ainda na Dinamarca, onde conheceu a planta European Energy que produz e-metanol que é a segunda planta de biometano no mundo e tem projeto de instalar em Suape uma outra planta para atender novos mercados desses combustíveis.



Raquel Lyra foi à Dinamarca a convite da European Energy, empresa que primeiro utilizou biometano para transporte marítimo na Europa para a Maersk, que é a empresa que está construindo o novo terminal de contêineres em Suape e que poderá usar e-metanol produzido em Pernambuco como combustível de seus novos navios.



TUP da Maersk



A Maersk aproveitou a visita da governadora para comunicar o seu interesse em construir um segundo terminal de contêineres ao lado que está sendo construído, antecipando seu projeto em execução em sete anos. +



Segundo ela, a Maersk informou que sua meta é inaugurar o novo terminal entre maio e agosto de 2025 e, a seguir, iniciar a construção do segundo terminal de contêineres, todos os mais modernos e mais sustentáveis da América Latina.



Novos combustíveis



Entretanto, o que o Governo de Pernambuco deseja é ser destino de novos combustíveis uma vez que já produzimos e usamos etanol de modo que possamos produzir biometano, porque isso faz com que a logística do mundo venha para cá.



A governadora disse que após os contatos na Dinamarca seu governos passou a também olhar outros cenários para saber o quanto que nós podemos utilizar, inclusive do potencial que nós temos aqui da cana de açúcar, da produção do etanol, da utilização do bagaço da cana para produção de etanol de primeira geração, é, para que a gente possa ter alternativas de descarbonização de tirar do planeta emissão de gases fósseis, disse a governadora.



Vice-presidente



Ela revelou ainda que, em duas semanas, deve receber a visita da vice-presidente executiva global da Maersk, Caroline Pontoppidan , que deseja visitar o Brasil e que estará em Pernambuco para falar do projeto da companhia para o Brasil a partir do seu terminal em Suape.



A governadora também revelou suas expectativas de um maior aprofundamento da parceria que a empresa pernambucana de baterias Moura tem com a chinesa CATL, que é parceira na distribuição de baterias de lítio que pode levar a novos focos na entrega de componentes para a eletrificação dos nossos veículos automotores no Brasil.



Raquel lyra no Passando a Limpo da Rádio Jornal nesta sexta-feira (31). - ARTUR BORBA

Moura e CATL



Não desejamos que essa parceria que já existe com a maior empresa de bateria do mundo que é a CATL possa nos inserir como fornecedor de baterias para carros elétricos, híbridos e também tenhamos alternativas para que a gente possa descarbonizar, né, o processo de transporte no Brasil.



Arco Metropolitano



Raquel Lyra também esclareceu detalhes sobre os motivos que estão atrasando a assinatura da ordem de serviço do primeiro trecho do Arco Metropolitana que, segundo ela, deverá acontecer ainda durante este mês.



Nós temos o contrato de obra assinado com a construtora que venceu a licitação, mas decidimos que as obras só devem começar quando tivermos a posse de toda a faixa de domínio por onde a rodovia vai passar.



Mover muita terra



Do ponto de vista técnico esse trecho não tem um grande volume de obras de arte, mas vai exigir uma grande movimentação de terra, razão pela qual a posse de toda a faixa de servidão precisa estar livre, disse a governadora.



Segundo Raquel Lyra, o dinheiro necessário para a obra já está no caixa do governo, de modo que quando os serviços começarem, o ritmo de mobilização será muito alto. O primeiro trecho será executado diretamente pelo governo de Pernambuco.



Arco Metropolitano



Ela lembrou que o Arco Metropolitano se tornou um problema complexo, e que vários governos prometeram e não fizeram e disse que a atual gestão vai conseguir fazer. Fomos buscar uma operação de crédito que vamos fazer. Estamos usando a estratégia de partir a obra para que ela possa começar a ser feita com um horizonte de entrega até novembro de 2025.



E finalizou dizendo que o governo está conversando para encaminhar a construção do segundo trecho que liga BR-232 a BR-101 Norte cujo desafio é encontrar uma solução que respeite a existência de uma reserva florestal que existe no traçado e que vem sendo objeto de contestação de várias entidades ambientalistas.



Raquel Lyra Transnordestina assinatura de edital de licitação. - Yacy Ribeiro

A ação de Renan, Rui Costa e Raquel junto a Lula na retomada da Transnordestina



Agora que o presidente Lula assinou o edital para retomada das obras da ferrovia Transnordestina, no trecho entre os municípios de Custódia e Arcoverde, no Sertão do Moxotó cabem dois dedos de conversa sobre como Pernambuco foi vítima de uma articulação que envolveu três ex-governadores do PT para excluir o trecho que agora está sendo retomado por decisão do presidente.



Certo, todo apoio é bem-vindo, mas a história registra que foi graças a ação de três personagens cujos nomes curiosamente começam com a letra R que se indignaram e atuaram para mudar o prato pronto entregue à nova governadora na primeira quinzena de janeiro de 2023, no Ministério da Integração Regional e que ele se recusou a comer.



Pegaram o pedido



Agora que está saindo o edital, é bom lembrar que foi a ação de Renan Filho e Rui Costa que pegaram o pedido de Raquel Lyra para fazer o presidente decidir retomar o trecho que coloca Suape de novo no jogo.

E eles têm sido determinantes a despeito de todo farfalhar observado no evento desta sexta-feira.

Mas esse é um desafio que está só começando. Existe um longo caminho que aí sim vai precisar de toda a bancada de deputados e senadores para pegar o projeto pela mão e manter os investimentos até sua chegada a Suape.



Apenas um lote



E porque o que vai ser licitado é apenas o Lote SPS 04 com 73 quilômetros de extensão e investimento previsto de R$ 415 milhões entre Sertânia (Sertão do Moxotó) e Buíque (Agreste Meridional) que será executado pela INFRA S.A.



E não se pode esquecer que em Pernambuco, 179 quilômetros da ferrovia já estão concluídos, o que representa 38% da obra no Estado. Portanto, a jornada pelo Transnordestina no estado é apenas recomeçando. Embora tenha gente que ache que o projeto está resolvido. Não está.



Pais das leis



O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) fez uma conta interessante por ocasião dos 37 anos da Constituição Federal de 1988; a realidade legislativa brasileira se revela cada vez mais complexa e de difícil interpretação.



Desde a promulgação da Constituição até o final de setembro de 2025, o Brasil editou impressionantes 8.222.427 normas, com uma média diária de 609 normas ou 879 por dia útil.

De acordo com o levantamento, estima-se que as companhias brasileiras gastem, em média, R$ 279 bilhões por ano apenas para acompanhar e implementar as constantes modificações legislativas e tributárias.



Feira Preta 2025



Será em dezembro a Feira Preta 2025, maior evento de empreendedorismo feito por pessoas pretas, que acontece no festival Coquetel Molotov. Os empreendedores locais interessados em comercializar seus produtos e serviços podem se inscrever até o dia 15 de novembro.



A produção da Futuro Black, empresa social dedicada a impulsionar profissionais negros e pardos de diferentes áreas, na escolha dos selecionados.



Sicredi Casa Forte



A Sicredi Expansão abre nesta segunda-feira (3) nova agência, desta vez no bairro de Casa Forte, da Zona Norte do Recife (PE). Fica na Avenida Dezessete de Agosto, 71 ed com ele a cooperativa no estado, que passa a contar com oito agências e mais de 21 mil associados.



Pequod da ZXP



Sócios-fundadores da pernambucana Pequod Investimentos, Diogo Velho Barreto, Pedro Pessoa e Eduardo Malheiros, apresentam nesta quarta-feira (5) o case de sucesso da assessoria durante a Expectata promovido pela XP. Eleita a número 1 do ranking 2025, a Pequod será destaque no encontro liderado por Guilherme Benchimol.



Di2win em Aveiro



A Di2win participa mais uma vez do Brazil Tech Days, na cidade de Aveiro, em Portugal. O sócio-fundador e CEO da empresa, e também Presidente da Aponti, Yves Nogueira, compartilhará sua expertise no painel “Tecnologia no Serviço Público”, nesta sexta-feira (7), ao lado da Diretora de Informação da Rádio Universitária de Aveiro, Isabel Marques, e do consultor da SOFTEX Nacional, Gerino Xavier.

Outlet-da-Beleza 2025 no Centro de Convenções de Pernmabuco - Divulgacao

Outlet da Beleza



Com expectativa de 15 mil visitantes, o Outlet da Beleza 2025 acontece de 23 a 25 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, reunindo 120 expositores e caravanas de vários estados. Realizado pela Autonor Empreendimentos, o evento aposta em negócios diretos e capacitações gratuitas em parceria com o Sebrae.



Granja Faria Nordeste - Divulgação

Granja Faria



Pela primeira vez, a Granja Faria, um dos maiores produtores de ovos do país e referência em qualidade, inovação e sustentabilidade, participa da Super Mix 2025, a maior feira de varejo do Norte e Nordeste. O evento acontece de 5 a 7 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.



A Granja Faria é dona das marcas Iana e Ares do Campo e foca no público supermercadista da região com portfólio de produtos e ações que refletem o compromisso com qualidade, proximidade e comunicação clara com o consumidor.

Vitagema e Tamago

A presença da empresa na feira reforça um movimento estratégico de expansão com as aquisições da Vitagema, no Rio Grande do Norte, em 2024, e da Tamago, em Pernambuco, em 2025, consolidando a rede de produção e distribuição integrada na Região, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo a presença das marcas locais.

