Voos para o Rio: Latam, Gol e Azul flexibilizam remarcação após operação policial; veja as regras

Aéreas anunciaram medidas para passageiros com voos marcados para os aeroportos Galeão e Santos Dumont entre esta terça (28) e quinta-feira (30)

As companhias aéreas Latam, Gol e Azul anunciaram que vão flexibilizar as regras para remarcação ou cancelamento de passagens para voos com origem, destino ou conexão nos aeroportos do Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont).

A medida é uma resposta à megaoperação policial realizada nesta terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, que resultou em mais de 100 mortes e gerou um clima de instabilidade na cidade.

As condições variam entre as empresas, mas o período de flexibilização se concentra nos voos programados entre esta terça-feira (28) e a próxima quinta-feira (30).

Confira as regras de cada companhia:

LATAM: Passageiros com voos de/para Galeão ou Santos Dumont entre 28 e 30 de outubro podem remarcar a viagem sem multa, pagando apenas a eventual diferença de tarifa, dentro da validade do bilhete. O reembolso também é possível, seguindo as regras da tarifa adquirida.

Passageiros com voos de/para Galeão ou Santos Dumont entre 28 e 30 de outubro podem remarcar a viagem sem multa, pagando apenas a eventual diferença de tarifa, dentro da validade do bilhete. O reembolso também é possível, seguindo as regras da tarifa adquirida. GOL: A empresa informou ter enviado um comunicado aos clientes com voos de/para os aeroportos do Rio na data de ontem (28), oferecendo remarcação gratuita até esta quinta-feira (30).

A empresa informou ter enviado um comunicado aos clientes com voos de/para os aeroportos do Rio na data de ontem (28), oferecendo remarcação gratuita até esta quinta-feira (30). AZUL: Apesar de manter as operações normais, a Azul está oferecendo flexibilidade para remarcações (mediante disponibilidade) ou o cancelamento da passagem com o valor revertido em crédito para uso futuro.

A recomendação é que os passageiros afetados entrem em contato diretamente com as companhias aéreas para verificar as opções disponíveis e realizar as alterações desejadas.

(Com informações da Agência Brasil)