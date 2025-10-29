fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sem saída, Globo derruba jogo da seleção feminina por causa de megaoperação no Rio

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/10/2025 às 15:28
Sem saída, Globo derruba jogo da seleção feminina por causa de megaoperação no Rio
Sem saída, Globo derruba jogo da seleção feminina por causa de megaoperação no Rio - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Devido ao caos instalado no Rio de Janeiro por causa da megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28), a Globo precisou cancelar a transmissão da partida de Brasil e Itália, da seleção brasileira feminina.

A Globo manteve a partida em todo o Brasil, menos no Rio de Janeiro. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a emissora carioca ficou com medo real da Record, que não poupou esforços para cobrir a tragédia.

Segundo o Kantar Ibope, o Balanço Geral Rio chegou a picos de 18 pontos no Rio de Janeiro, com o comando de Tino Júnior. A Record conseguiu derrubar o Jornal Hoje, comandado ainda por César Tralli, ficando 67 minutos na liderança.

O que aconteceu na última terça-feira (28) no Rio de Janeiro é considerado a operação mais letal da história do estado.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Operação mais letal no Rio tem 64 mortos e mais de 80 presos em dia de 'guerra'
RIO DE JANEIRO

Operação mais letal no Rio tem 64 mortos e mais de 80 presos em dia de 'guerra'
Telefe, líder de audiência na Argentina, é vendida pela Paramount ao Grupo América
Notícias da TV

Telefe, líder de audiência na Argentina, é vendida pela Paramount ao Grupo América

Compartilhe

Tags