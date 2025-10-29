Sem saída, Globo derruba jogo da seleção feminina por causa de megaoperação no Rio
Clique aqui e escute a matéria
Devido ao caos instalado no Rio de Janeiro por causa da megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28), a Globo precisou cancelar a transmissão da partida de Brasil e Itália, da seleção brasileira feminina.
A Globo manteve a partida em todo o Brasil, menos no Rio de Janeiro. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a emissora carioca ficou com medo real da Record, que não poupou esforços para cobrir a tragédia.
Segundo o Kantar Ibope, o Balanço Geral Rio chegou a picos de 18 pontos no Rio de Janeiro, com o comando de Tino Júnior. A Record conseguiu derrubar o Jornal Hoje, comandado ainda por César Tralli, ficando 67 minutos na liderança.
O que aconteceu na última terça-feira (28) no Rio de Janeiro é considerado a operação mais letal da história do estado.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br