Novo Centro de Distribuição da Unimed Recife garante eficiência e segurança no abastecimento da rede própria

O espaço opera em total conformidade com as legislações e exigências da Vigilância Sanitária de Jaboatão e segue as diretrizes da RDC 430

O Centro de Distribuição da Unimed Recife, inaugurado na cidade de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, foi criado com o propósito de atender de forma eficiente toda a demanda de abastecimento da rede própria da cooperativa, abrangendo atividades de armazenamento, unitarização e transporte.

O espaço opera em total conformidade com as legislações e exigências da Vigilância Sanitária de Jaboatão (VISA Jaboatão), Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (APEVISA), Corpo de Bombeiros e segue integralmente as diretrizes da RDC 430.

Estrutura da unidade

Com uma estrutura moderna e funcional, o centro conta com 2.000 metros quadrados de área, preparados para armazenar 1.000 posições paletes em temperatura ambiente e 250 paletes em temperatura controlada de até 25 °C.

O local dispõe ainda de três docas de recebimento e três docas de expedição, garantindo agilidade e organização na logística de entrada e saída dos materiais.

Atualmente, o Centro de Distribuição movimenta mais de 5 milhões de itens por mês, entre materiais descartáveis, produtos de escritório, medicamentos e alimentos, desempenhando um papel essencial no suporte às unidades da Unimed Recife e na manutenção da qualidade e eficiência dos serviços prestados pela cooperativa.



