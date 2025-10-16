Mauro Vieira e Marco Rubio se reúnem na Casa Branca para discutir crise das tarifas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Encontro em Washingto foi o primeiro passo concreto para a negociação das tarifas após a conversa por telefone entre Lula e Trump.

Clique aqui e escute a matéria

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu na tarde desta quinta-feira (16) com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na Casa Branca, em Washington. O encontro, que durou cerca de uma hora, foi a primeira reunião presencial de alto nível entre os dois governos desde o início da crise das tarifas.

Vieira chegou à residência oficial do Brasil na capital americana por volta das 16h25 (horário de Brasília) e não falou com a imprensa.

Como foi a reunião

Segundo fontes do governo brasileiro, o encontro foi dividido em duas partes:

Uma primeira conversa, mais curta, de aproximadamente 15 minutos, apenas entre Vieira e Rubio, possivelmente com a presença da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti.

Uma segunda reunião, ampliada, com duração de cerca de 50 minutos, que contou com a presença de outros secretários do Itamaraty e do representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

Contexto

A reunião é o primeiro desdobramento prático da conversa por telefone entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, no início do mês, que abriu um canal de diálogo para negociar a sobretaxa de 50% imposta pelos EUA a produtos brasileiros.

O encontro entre os chefes da diplomacia dos dois países era aguardado com grande expectativa, mas a ausência de declarações ao final mantém o resultado das conversas em sigilo.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

Saiba como assistir aos Videocasts do JC