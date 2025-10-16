Mauro Vieira e Marco Rubio se reúnem na Casa Branca para discutir crise das tarifas
Encontro em Washingto foi o primeiro passo concreto para a negociação das tarifas após a conversa por telefone entre Lula e Trump.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu na tarde desta quinta-feira (16) com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na Casa Branca, em Washington. O encontro, que durou cerca de uma hora, foi a primeira reunião presencial de alto nível entre os dois governos desde o início da crise das tarifas.
Vieira chegou à residência oficial do Brasil na capital americana por volta das 16h25 (horário de Brasília) e não falou com a imprensa.
Como foi a reunião
Segundo fontes do governo brasileiro, o encontro foi dividido em duas partes:
- Uma primeira conversa, mais curta, de aproximadamente 15 minutos, apenas entre Vieira e Rubio, possivelmente com a presença da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti.
- Uma segunda reunião, ampliada, com duração de cerca de 50 minutos, que contou com a presença de outros secretários do Itamaraty e do representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.
Contexto
A reunião é o primeiro desdobramento prático da conversa por telefone entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, no início do mês, que abriu um canal de diálogo para negociar a sobretaxa de 50% imposta pelos EUA a produtos brasileiros.
O encontro entre os chefes da diplomacia dos dois países era aguardado com grande expectativa, mas a ausência de declarações ao final mantém o resultado das conversas em sigilo.
(Com informações do Estadão Conteúdo).