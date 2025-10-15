Brasil e EUA se reúnem nesta quinta (16) para negociar o fim do 'tarifaço' de 50%
Encontro, que acontece nesta quinta-feira em Washington, será o primeiro entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio
O governo brasileiro confirmou para esta quinta-feira (16) a primeira reunião presencial de alto nível com os Estados Unidos para negociar o fim das tarifas de 50% sobre os produtos do país.
Uma delegação liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em Washington para se encontrar com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.
O encontro é o primeiro desdobramento prático da reaproximação iniciada com a conversa por telefone entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, no início do mês.
Ao confirmar a reunião, Lula brincou com a declaração de Trump de que houve uma "química excelente" entre os dois. "Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica", disse o presidente nesta quarta-feira (15), sinalizando que o foco da conversa será em interesses econômicos concretos.
Os argumentos do Brasil
A delegação brasileira levará à mesa de negociação os argumentos já defendidos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad:
- Que as tarifas encarecem os produtos para o próprio consumidor americano.
- Que os EUA já possuem superávit comercial com o Brasil, não havendo desequilíbrio a ser corrigido.
- Que o Brasil oferece grandes oportunidades de investimento para os EUA, especialmente na área de transição ecológica.
Contexto da crise
As tarifas de 50% entraram em vigor em 6 de agosto. Elas são compostas por uma taxa de 10%, aplicada a diversos parceiros comerciais, e uma sobretaxa de 40% aplicada especificamente contra o Brasil.
Trump justificou a medida punitiva com razões políticas, como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo brasileiro agora busca, através do diálogo, reverter a sobretaxa e normalizar as relações comerciais.
(Com informações da Agência Brasil)