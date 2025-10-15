fechar
Economia | Notícia

Brasil e EUA se reúnem nesta quinta (16) para negociar o fim do 'tarifaço' de 50%

Encontro, que acontece nesta quinta-feira em Washington, será o primeiro entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio

Por JC Publicado em 15/10/2025 às 16:59
Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, viaja aos EUA para reunião com Marco Rubio
Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, viaja aos EUA para reunião com Marco Rubio - Ricardo Stuckert / PR

O governo brasileiro confirmou para esta quinta-feira (16) a primeira reunião presencial de alto nível com os Estados Unidos para negociar o fim das tarifas de 50% sobre os produtos do país.

Uma delegação liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em Washington para se encontrar com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

O encontro é o primeiro desdobramento prático da reaproximação iniciada com a conversa por telefone entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, no início do mês.

Ao confirmar a reunião, Lula brincou com a declaração de Trump de que houve uma "química excelente" entre os dois. "Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica", disse o presidente nesta quarta-feira (15), sinalizando que o foco da conversa será em interesses econômicos concretos.

Os argumentos do Brasil

A delegação brasileira levará à mesa de negociação os argumentos já defendidos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad:

  • Que as tarifas encarecem os produtos para o próprio consumidor americano.
  • Que os EUA já possuem superávit comercial com o Brasil, não havendo desequilíbrio a ser corrigido.
  • Que o Brasil oferece grandes oportunidades de investimento para os EUA, especialmente na área de transição ecológica.

Contexto da crise

As tarifas de 50% entraram em vigor em 6 de agosto. Elas são compostas por uma taxa de 10%, aplicada a diversos parceiros comerciais, e uma sobretaxa de 40% aplicada especificamente contra o Brasil.

Trump justificou a medida punitiva com razões políticas, como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo brasileiro agora busca, através do diálogo, reverter a sobretaxa e normalizar as relações comerciais.

(Com informações da Agência Brasil)

