Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Derrotado no último jogo, Leão da Barra busca a vitória para se aproximar da saída do Z-4. Esquadrão busca seu segundo triunfo consecutivo na Série A
O Ba-VI fecha a 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025. O duelo está marcado para quinta-feira (16/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador.
Como chegam as equipes
O Leão disputa uma luta bastante delicada contra o rebaixamento. Com 25 pontos, ocupa a 17ª posição, três pontos atrás do primeiro clube fora da zona da degola. Na rodada anterior, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Vasco, por 4 a 3.
O Esquadrão de Aço vive momento mais tranquilo e vem embalado por uma vitória importante sobre o Flamengo, por 1 a 0. A equipe tricolor está na sexta colocação, com 43 pontos conquistados.
Onde assistir Vitória x Bahia ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- SporTV (TV por assinatura)
- Premiere (pay-per-view)
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-feira (16/10) – 21h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série A – Rodada 32
- Local: Barradão, em Salvador (BA)
Prováveis Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo, Neris, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor, Ademir, Tiago e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.