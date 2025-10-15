fechar
Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotado no último jogo, Leão da Barra busca a vitória para se aproximar da saída do Z-4. Esquadrão busca seu segundo triunfo consecutivo na Série A

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/10/2025 às 12:27
Duelo entre Bahia e Vitória
Duelo entre Bahia e Vitória - Reprodução/ Bahia

Ba-VI fecha a 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025. O duelo está marcado para quinta-feira (16/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador.

Como chegam as equipes

O Leão disputa uma luta bastante delicada contra o rebaixamento. Com 25 pontos, ocupa a 17ª posição, três pontos atrás do primeiro clube fora da zona da degola. Na rodada anterior, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Vasco, por 4 a 3.

O Esquadrão de Aço vive momento mais tranquilo e vem embalado por uma vitória importante sobre o Flamengo, por 1 a 0. A equipe tricolor está na sexta colocação, com 43 pontos conquistados.

Onde assistir Vitória x Bahia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • Premiere (pay-per-view)

Ficha técnica

 

  • Data e Horário: Quinta-feira (16/10) – 21h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série A – Rodada 32
  • Local: Barradão, em Salvador (BA)
  • Onde Assistir: SporTV e Premiere

 

Prováveis Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Neris, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor, Ademir, Tiago e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

