Mirassol x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Leão vem de vitória diante do Fluminense e busca novo resultado positivo para seguir na zona de vaga na Libertadores. Colorado quer se afastar do Z-4
Nesta quarta-feira (15/09), às 20h (horário de Brasília), Mirassol e Internacional se enfrentam no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes
O Leão Caipira vive o momento mais extraordinário de sua história. Depois de vitória sobre o Fluminense em jogo atrasado, por 2 a 1, o time embolou de vez a briga no topo da tabela, chegando ao G-4 com 46 pontos, seguindo firme na luta pela Libertadores.
O Colorado chega sob pressão, mas com um gás renovado. O time gaúcho venceu o Botafogo na última partida, por 2 a 0 e busca respirar fora da zona de perigo. A equipe está em 15º lugar, com 32 pontos.
Onde assistir Mirassol x Internacional ao vivo
A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de pay-per-view Premiere.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (15/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série A – Rodada 32
- Local: Maião, em São Paulo (SP)
- Onde Assistir: Premiere
Prováveis Escalações
Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel, Danielzinho e Guilherme Marques; Cristian e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.
Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Romero. Técnico: Ramón Díaz.