Onde assistir | Notícia

Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Verdão venceu seus três últimos jogos e busca nova vitória para seguir na ponta da tabela. Massa Bruta quer se aproximar das vagas pela Libertadores

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 14/10/2025 às 13:54
Flaco López celebra gol de Sosa pelo Palmeiras
Flaco López celebra gol de Sosa pelo Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h00 (Horário de Brasília), em duelo disputado no Allianz Parque, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes

O Verdão chega embalado. Vindo de três vitórias consecutivas, o time paulista assumiu a liderança da competição, de maneira isolada. Na partida anterior, a equipe venceu o Juventude pelo placar de 4 a 1.

O RB Bragantino vem de vitória em duelo contra o Grêmio, por 1 a 0, com gol marcado já nos acréscimos. O Massa Bruta ocupa a nona colocação no Brasileirão, com 36 pontos conquistados, e busca a vitória para se aproximar das vagas pela Libertadores.

Onde assistir Palmeiras x RB Bragantino ao vivo

A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de pay-per-view Premiere.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (15/10) – 19h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série A – Rodada 32
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

