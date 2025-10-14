Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Verdão venceu seus três últimos jogos e busca nova vitória para seguir na ponta da tabela. Massa Bruta quer se aproximar das vagas pela Libertadores
Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h00 (Horário de Brasília), em duelo disputado no Allianz Parque, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes
O Verdão chega embalado. Vindo de três vitórias consecutivas, o time paulista assumiu a liderança da competição, de maneira isolada. Na partida anterior, a equipe venceu o Juventude pelo placar de 4 a 1.
O RB Bragantino vem de vitória em duelo contra o Grêmio, por 1 a 0, com gol marcado já nos acréscimos. O Massa Bruta ocupa a nona colocação no Brasileirão, com 36 pontos conquistados, e busca a vitória para se aproximar das vagas pela Libertadores.
Onde assistir Palmeiras x RB Bragantino ao vivo
A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de pay-per-view Premiere.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (15/10) – 19h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série A – Rodada 32
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Onde Assistir: Premiere
Prováveis Escalações
Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.