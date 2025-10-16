Dólar hoje (16): moeda fecha em queda a R$ 5,44 com cenário externo favorável; veja a cotação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aposta em corte de juros nos EUA e alívio em tensões geopolíticas favorece a moeda brasileira; mercado segue de olho em rombo orçamentário no Brasil

O dólar emplacou o segundo dia seguido de queda e fechou com um recuo de 0,35%, cotado a R$ 5,4431, nesta quinta-feira (16). O movimento foi guiado principalmente por um enfraquecimento global da moeda americana, em meio a expectativas de novos cortes de juros pelo Banco Central dos EUA (Fed) e um alívio nas tensões geopolíticas.

O otimismo no exterior foi impulsionado pela confirmação de um encontro entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, e por relatos de progressos nas conversas para um cessar-fogo na Ucrânia.

Incerteza fiscal no Brasil é um freio

Apesar do cenário externo favorável, a moeda brasileira perdeu força ao longo da tarde e não registrou uma queda ainda maior. O motivo, segundo analistas, é a cautela do mercado com o quadro fiscal doméstico.

Investidores aguardam a estratégia do governo Lula para compensar a perda de receita de até R$ 40 bilhões, após a Câmara ter derrubado a Medida Provisória que era uma alternativa ao aumento do IOF.

"Caso o governo não apresente uma proposta crível e compensatória da perda fiscal, o dólar pode voltar a testar, mesmo que de forma pontual, níveis superiores a R$ 5,50", afirma o economista-chefe da Equador Investimentos, Eduardo Velho.

Próximos passos do governo

Pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ainda espera uma reunião com o presidente Lula para apresentar as alternativas para o orçamento de 2026. Já o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), sinalizou que o governo pode optar por enviar um novo projeto de lei com os trechos "incontroversos" da MP que foi derrotada.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

