fechar
Economia | Notícia

Estudantes pernambucanos vencem competição nacional de tecnologia com solução de IA

Equipe MUNix, do Recife, apresentou projeto de superapp para unificar jornadas de pagamentos digitais, durante o Hacktudo 2025, e faturou R$ 10 mil

Por JC Publicado em 15/10/2025 às 23:27
Estudantes pernambucanos vencem competição nacional de tecnologia com solução de Inteligência Artificial
Estudantes pernambucanos vencem competição nacional de tecnologia com solução de Inteligência Artificial - Reprodução do Instagram / @hacktudofestival

Clique aqui e escute a matéria

O Hackathon Bemobi 2025, parte do Festival de Cultura Digital Hacktudo, chegou ao fim premiando a equipe MUNix, formada por Marina Paixão, Natalie Chaves e Uanderson Ricardo, estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O grupo venceu o desafio ao desenvolver o Bemobi Hub, uma solução impulsionada por agentes de Inteligência Artificial para transformar a jornada de pagamentos digitais no Brasil.

O projeto propõe um superapp capaz de integrar diferentes meios de pagamento e comunicação com o cliente em uma única experiência fluida, segura e personalizada. O sistema utiliza quatro agentes de IA - responsáveis por onboarding, segurança, pagamentos e suporte - que operam de forma integrada com tecnologias de Open Finance e APIs, reduzindo falhas e melhorando a experiência do usuário.

Leia Também

A trajetória da equipe impressiona: após conquistar o 2º lugar no Hackathon Bemobi 2024, os estudantes chegaram ao topo do pódio este ano. “A continuidade e o aprimoramento ao longo das edições mostram como o hackathon cumpre seu papel de incentivo à inovação e à formação de talentos”, destacou Miguel Colker, fundador e diretor geral do Hacktudo.

“O Hackathon Bemobi é uma oportunidade para que estudantes transformem ideias em soluções reais. O evento incentiva a criatividade e proporciona um ambiente no qual os participantes aplicam suas habilidades, ampliam seus conhecimentos e fortalecem o trabalho em equipe. Ver projetos como o da MUNix mostra o potencial que o ecossistema brasileiro tem em IA e pagamentos digitais”, afirma Felipe Goldin, CTO da Bemobi.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Durante o discurso de agradecimento, a equipe celebrou o aprendizado acumulado ao longo das edições e destacou a importância das mentorias. “A experiência foi muito rica, não só pela conquista, mas pelo quanto aprendemos tecnicamente e como equipe. É gratificante ver nossa evolução ano a ano e poder contribuir com ideias para o futuro dos pagamentos”, disse Marina Paixão, em nome do grupo.

O Hackathon Bemobi integra a programação oficial do Hacktudo 2025, o maior festival gratuito de cultura digital da América Latina, que reúne atrações de tecnologia, inovação, cultura e impacto social.

Leia também

Itaú afirma economizar 300 mil horas de trabalho com apoio de projetos com Inteligência Artificial
Últimas

Itaú afirma economizar 300 mil horas de trabalho com apoio de projetos com Inteligência Artificial

StartSe AI Festival estreia nesta quarta (15) com foco em práticas de inteligência artificial
Agenda

StartSe AI Festival estreia nesta quarta (15) com foco em práticas de inteligência artificial

Compartilhe

Tags