Estudantes pernambucanos vencem competição nacional de tecnologia com solução de IA
Equipe MUNix, do Recife, apresentou projeto de superapp para unificar jornadas de pagamentos digitais, durante o Hacktudo 2025, e faturou R$ 10 mil
O Hackathon Bemobi 2025, parte do Festival de Cultura Digital Hacktudo, chegou ao fim premiando a equipe MUNix, formada por Marina Paixão, Natalie Chaves e Uanderson Ricardo, estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O grupo venceu o desafio ao desenvolver o Bemobi Hub, uma solução impulsionada por agentes de Inteligência Artificial para transformar a jornada de pagamentos digitais no Brasil.
O projeto propõe um superapp capaz de integrar diferentes meios de pagamento e comunicação com o cliente em uma única experiência fluida, segura e personalizada. O sistema utiliza quatro agentes de IA - responsáveis por onboarding, segurança, pagamentos e suporte - que operam de forma integrada com tecnologias de Open Finance e APIs, reduzindo falhas e melhorando a experiência do usuário.
A trajetória da equipe impressiona: após conquistar o 2º lugar no Hackathon Bemobi 2024, os estudantes chegaram ao topo do pódio este ano. “A continuidade e o aprimoramento ao longo das edições mostram como o hackathon cumpre seu papel de incentivo à inovação e à formação de talentos”, destacou Miguel Colker, fundador e diretor geral do Hacktudo.
“O Hackathon Bemobi é uma oportunidade para que estudantes transformem ideias em soluções reais. O evento incentiva a criatividade e proporciona um ambiente no qual os participantes aplicam suas habilidades, ampliam seus conhecimentos e fortalecem o trabalho em equipe. Ver projetos como o da MUNix mostra o potencial que o ecossistema brasileiro tem em IA e pagamentos digitais”, afirma Felipe Goldin, CTO da Bemobi.
Durante o discurso de agradecimento, a equipe celebrou o aprendizado acumulado ao longo das edições e destacou a importância das mentorias. “A experiência foi muito rica, não só pela conquista, mas pelo quanto aprendemos tecnicamente e como equipe. É gratificante ver nossa evolução ano a ano e poder contribuir com ideias para o futuro dos pagamentos”, disse Marina Paixão, em nome do grupo.
O Hackathon Bemobi integra a programação oficial do Hacktudo 2025, o maior festival gratuito de cultura digital da América Latina, que reúne atrações de tecnologia, inovação, cultura e impacto social.