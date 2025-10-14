Pernambucanos usam cada vez mais meios de pagamento digitais; uso de cartões cresce 71% no estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apesar do protagonismo do Pix nos últimos anos, ambas as modalidades de cartão - crédito e débito - apresentaram crescimento no Estado

Apesar de o Pix já figurar como o meio de pagamento digital mais utilizado entre os brasileiros - ele respondeu por 47% do total de transações realizadas no Brasil no último trimestre de 2024, segundo dados do Banco Central -, a utilização de cartões para pagamento continua sendo uma opção importante para os consumidores. Conforme o BC, tanto a modalidade crédito (+11%), quanto débito (+2,5%), registraram crescimento no último ano.

Esse aumento contínuo na utilização do PIX e dos cartões revela uma prevalente digitalização dos meios de pagamento no Brasil - movimento que é verificado com ainda mais intensidade no Nordeste. Em Pernambuco, de acordo com dados do Sicredi, a utilização de cartões - em ambas as modalidades de pagamento - registrou um crescimento de 71% em agosto de 2025 em relação ao mesmo mês do ano anterior, totalizando R$ 23 milhões em valor transacionado no estado no período.

Uma das ferramentas responsáveis por esse crescimento são as maquininhas de pagamento. Hoje, grande parte das máquinas aceitam pagamento por débito, crédito e PIX, além de darem suporte a pagamentos por NFC - ou pagamentos por aproximação, que podem ser feitos diretamente de celulares compatíveis.

"O aumento do uso de maquininhas e pagamentos digitais no Nordeste demonstra uma importante evolução na digitalização dos negócios locais, um movimento que acompanhamos de perto", comentou Jussara Marques, Analista de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Nordeste. "Essa evolução contribui para a modernização dos meios de pagamentos, facilita as transações financeiras e promove a inclusão de diversos segmentos econômicos no ambiente digital", complementou.

De acordo com Jussara, a tendência é que a digitalização financeira da população do Nordeste se aprofunde nos próximos anos, acompanhada de uma diminuição acentuada no volume de transações em espécie. "Já estamos vivenciando a ampliação do uso do Pix e suas funcionalidades avançadas, a popularização das carteiras digitais, o uso de soluções de contactless - como o Tap on Phone, que transforma smartphones em pontos de venda - e a adoção crescente de tecnologias que garantam segurança e agilidade nas transações", explicou a especialista.

Segundo ela, as instituições bancárias e o Banco Central devem desenvolver novas ferramentas para atender à demanda da população por soluções financeiras práticas, seguras e integradas ao dia a dia da população.

“Isso vai desde pagamentos a vendas e outras soluções financeiras. Para vendas digitais, por exemplo, disponibilizamos soluções de ecommerce que aceita cartões, Pix e boletos, facilitando as vendas online com segurança. Além disso, nossos canais digitais, como o internet banking e o aplicativo, permitem a gestão completa das transações de forma prática e segura”, finalizou Jussara Marques.