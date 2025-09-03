Mercado de maquininhas salta 46% em Pernambuco e acirra concorrência pelos pagamentos digitais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em um ano, o número de terminais em operação no estado saltou de 976 mil no primeiro trimestre de 2024 para 1,42 milhões no mesmo período de 2025

No bolso dos ambulantes, nas mesas de restaurantes e nos balcões de pequenas lojas, uma revolução silenciosa e hipercompetitiva está em curso. Longe dos holofotes, o mercado de máquinas de cartão vive uma expansão acelerada, transformando a forma como se compra, se vende e se relaciona com o dinheiro em Pernambuco.

Dados do Banco Central ilustram a dimensão desse boom. Em apenas um ano, o número de terminais em operação no estado saltou de 976 mil no primeiro trimestre de 2024 para 1,42 milhões no mesmo período de 2025. O crescimento expressivo de 46% demonstra que a concorrência acirrada entre os fornecedores é o motor principal por trás desse crescimento.

Em Pernambuco, o Sicredi registrou um aumento de 111% na base de equipamentos ativos no estado, na comparação entre o primeiro semestre deste ano e o mesmo período de 2024. A disputa por cada cliente força a redução de tarifas, a melhoria dos serviços e o desenvolvimento de tecnologias mais acessíveis, beneficiando diretamente o comerciante.

Para especialistas, esse fenômeno é crucial para a formalização e a inclusão financeira de micro e pequenos empreendedores, que ganham acesso a um sistema antes restrito a empresas de grande porte. “O mercado está cada vez mais competitivo, elevando a demanda por soluções práticas, acessíveis e adequadas a empresas de todos os portes”, afirmou Jussara Marques, analista de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Nordeste.

O movimento é impulsionado pela digitalização dos pagamentos e pela necessidade de soluções práticas. “Muitas pessoas ainda não entendem que esse segmento é essencial para a inclusão financeira, principalmente dos pequenos negócios, permitindo que empreendedores e comerciantes informais aumentem suas vendas e se integrem à digitalização”, indicou.