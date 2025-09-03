fechar
Economia | Notícia

Fundo Constitucional do Nordeste terá R$ 52,6 bilhões em 2026, com foco em pequenos negócios

O anúncio foi feito em um evento em Fortaleza que contou com a participação do superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, BNB e ministérios

Por JC Publicado em 03/09/2025 às 17:01
Reunião apresentou aporte do FNE
Reunião apresentou aporte do FNE - Fernando Cavalcante (Banco do Nordeste)

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) projeta um orçamento recorde de R$ 52,6 bilhões para 2026, um aumento de 11,1% em relação a 2025. A maior parte desses recursos, R$ 32,6 bilhões, será direcionada para mini, micro e pequenos negócios, marcando o maior volume já destinado a empresas desses portes.

O anúncio foi feito em um evento em Fortaleza que contou com a participação do superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, e de representantes do Banco do Nordeste (BNB) e de ministérios federais. Segundo Francisco Alexandre, a aplicação do FNE tem impulsionado o crescimento econômico da região, que já apresenta resultados de PIB superiores aos de outras áreas do país. O objetivo é reduzir a desigualdade e promover um desenvolvimento mais equitativo.

"É fundamental que a região cresça um pouco mais de vez em quando, para que um dia a gente possa ser mais parecido do ponto de vista da economia, da renda e da condição de desenvolvimento sustentável", destacou o superintendente.

Prioridades e recordes de repasse

O Plano de Aplicação do FNE para 2026, elaborado em conjunto pela Sudene e pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), priorizará projetos alinhados com a Nova Indústria Brasil (NIB), que já atraiu R$ 2,84 trilhões em investimentos privados. Programas como o FNE Verde, FNE Inovação e Pronaf terão sinergia com essa política.

A projeção para o semiárido é de R$ 26,8 bilhões, que beneficiarão 2.074 municípios. Além disso, a estimativa é que 70% dos recursos sejam destinados a regiões de baixa e média renda.

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, ressaltou a importância do Fundo como fonte de financiamento e alavancagem de novos recursos. Ele afirmou que a expectativa é de novos recordes de contratação em 2025, superando os R$ 44,8 bilhões financiados em 2024.

As próximas etapas incluem reuniões setoriais em todos os estados da área de atuação da Sudene entre os dias 18 e 25 de setembro para detalhar os valores estaduais. Os percentuais de aplicação por unidade federativa variam de 5% a 30%, com exceção do Espírito Santo, que terá um mínimo de 1,5%.

 

