Superintendente da Sudene exalta integração da Transnordestina com Porto de Suape e ouve 'cobrança' de Raquel Lyra

Governadora disse que Francisco Alexandre será responsável por garantir investimentos no trecho pernambucano da ferrovia, que vive disputa com Ceará

O superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, relacionou a dragagem do canal interno do Porto de Suape ao conjunto de grandes projetos de infraestrutura que buscam reposicionar o Nordeste no cenário econômico nacional.

Ele destacou que a integração logística proporcionada pela obra se conecta a iniciativas estruturantes, como a Ferrovia Transnordestina, cujo trecho pernambucano estará diretamente ligado ao Porto de Suape, localizado em Ipojuca, no Grande Recife.

“Quando melhoramos nossos equipamentos logísticos, o Nordeste inteiro se reposiciona no cenário nacional e internacional. Obras como essa mostram que o futuro da região passa pelo fortalecimento da sua infraestrutura”, afirmou.

A ordem de serviço para o início da dragagem foi assinada nesta sexta-feira (29), em Ipojuca (PE), com acompanhamento da Sudene. O investimento soma quase R$ 199 milhões, sendo R$ 100 milhões do governo federal e R$ 99 milhões da gestão estadual, e permitirá aumentar a profundidade do calado para 16,4 metro.

Segundo Alexandre, o impacto da intervenção vai além de Pernambuco. “Essa dragagem não é apenas um investimento em Pernambuco, mas uma alavanca para a economia nordestina como um todo. Um porto mais eficiente significa maior escoamento da produção, mais negócios para as empresas que a Sudene fomenta e, principalmente, mais empregos e renda para o nosso povo”, declarou.

A governadora Raquel Lyra, que assinou a ordem de serviço da dragagem junto ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, aproveitou o discurso para sinalizar a Francisco Alexandre o interesse em manter os recursos da Sudene no trecho pernambucano na ferrovia.

“Nós precisamos muito do senhor. Aquele dinheiro que foi embora lá pro Ceará, agora precisa vir todinho para Pernambuco. Cuide disso que a gente não gosta de ver o dinheiro indo embora daqui, né? A gente não quer dizer que não quer o dinheiro lá, não, mas a gente quer aqui. Cuida disso. É sua missão, não é isso?”, disse a governadora.

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, reafirmou que o governo federal trabalha para lançar em outubro a licitação do trecho pernambucano da ferrovia. A previsão é de investimentos que superam R$ 800 milhões, contemplando cerca de 200 quilômetros.

Segundo o ministro, a conclusão da obra terá impacto direto sobre a capacidade de movimentação do Porto de Suape. “Com a Transnordestina pronta, a gente espera dobrar a capacidade de operações do Porto de Suape”, destacou.

Costa Filho ressaltou ainda os efeitos da ferrovia sobre a economia de Pernambuco, ao ampliar o escoamento de diferentes cadeias produtivas. “O nosso gesso, a nossa fruticultura, a nossa suinocultura, o nosso pescado, os nossos insumos que nós temos em Pernambuco. A gente espera que com a Transnordestina pronta, isso vai desenvolver bastante o nosso estado”, afirmou.

