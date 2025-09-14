Comércio sente peso da Selic de 15% nas vendas, retarda investimentos vê inadimplência travar perspectivas de crescimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

CNC diz que o estrago provocado no varejo pelos juros é equiparável à crise do apagão e à recessão de 2015 e acumulado em 12 meses recua para 2,5%.

Empresários do setor de vendas de material de construção revelam que não programam a abertura de novas unidades em 2025 e 2026, e franqueados de grandes marcas também não trabalham com expansão. Assim como na reunião desta terça-feira (16), o IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo) realizará a 5ª edição do Fórum Desenvolvendo o ESG no Varejo e Consumo no Expo Center Norte (SP), não devem ser apresentados estudos que mostram um cenário de maiores vendas.



O IDV é uma instituição que tradicionalmente trabalha com números positivos. E os últimos dados do IAV-IDV (Índice Antecedente de Vendas do Instituto para Desenvolvimento do Varejo) nominais de agosto até apresentam previsão de crescimento de 2,7% em agosto, 5,2% em setembro e 5,7% em outubro, sempre em relação aos mesmos meses do ano anterior. Em julho, houve alta de 1,9%.



Quadrimestre



Mas as maiores preocupações sobre o movimento no último quadrimestre de 2025 não têm esse mesmo perfil. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) avalia que o varejo brasileiro deve continuar pressionado pela combinação de crédito caro, instabilidade do câmbio e desaquecimento da atividade econômica nos próximos meses. A CNC lembra que no acumulado de 12 meses, o crescimento do setor recuou para 2,5%.



Segundo o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, apenas em duas oportunidades, as vendas no varejo caíram por quatro meses seguidos. A primeira foi em setembro de 2015, no ápice da maior recessão da história recente da economia brasileira, e a segunda em julho de 2021, no auge da Crise do Apagão.



Taxa Selic de 15% ao ano prejuica venda no varejo brasileiro. - Divulgação

Endividamento



Mas o que diferencia essa tendência em 2025 é o peso dos juros. E isso no comércio tem a ver com as compras parceladas. Um estudo da entidade mostra que o cartão de crédito foi a modalidade de dívida que mais cresceu depois da pandemia. Hoje o mercado trabalha com cerca de 200 milhões de cartões no país, ou seja, dois para cada cidadão economicamente ativo.



Mas a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra um quadro assustador.

De cada 100 pessoas com dívidas, 85 possuem faturas a vencer no cartão de crédito e essa modalidade de crédito é de alto risco, pois os juros médios são de cerca de 15% ao mês – ou quase 440% ao ano. E a verdade é que a inadimplência no rotativo do cartão avançou e preocupa.



Metade das vendas



Primeiro porque do total de estabelecimentos do comércio varejista, 47% – ou 1,064 milhão – têm metade do faturamento dependente das vendas parceladas, o que representa R$1,493 bilhão.

Depois porque, mesmo programas como a renegociação e desnegativação de dívidas atrasadas como o Desenrola e a Câmara dos Deputados tiveram aprovado um Projeto de Lei que limitou a 100% o valor que os juros podem representar da dívida a dificuldades de compra contínuas.



A CNC defende o parcelado sem juros, os bancos consideram que limitar os juros no rotativo pode reduzir a oferta de crédito, mas o que está se observando é que o número de consumidores aptos a compra continua prejudicado uma vez aos menos 78 milhões de pessoas estão com o nome em instituições como o Serasa e o SPC Brasil.



Parcelamento



O desafio é que o consumidor brasileiro tem a cultura do parcelamento das compras no cartão, meio de pagamento que passou a usar como instrumento para fidelização dos clientes pelo grande varejo.



Na verdade, o Brasil desenvolveu a modalidade a partir do cheque pré-datado que evoluiu para o cartão de crédito parcelado que sustenta metade das vendas do varejo. Mas existem distorções que prejudicam o varejo que mais prejudicam o varejo do que ampliam as vendas.



IDV Expectativas. - Divulgação

Private label



A maioria dos quase 200 milhões de cartões hoje existentes no mercado são dos cartões private label que o cartão de crédito oferecido por uma marca ou loja, permitindo que os clientes façam compras apenas nos seus estabelecimentos ou em uma rede de parceiros.



O cartão private label é a evolução do cartão de pagamentos, mas a cobrança de juros no refinanciamento da dívida acaba levando a administradora do cartão a suspendê-lo e travar a venda ao comércio.



Hoje, 28% de todos os CPFs negativados vêm dos cartões de crédito e os cartões private label são os que fazem as maiores negativações dos cartões. Até porque os bancos desde a pandemia do coronavírus adotaram restrições nas concessões de cartões de crédito.



Estratosféricas



A CNC considera fundamental racionalizar as taxas de juros estratosféricas do crédito rotativo do cartão, possivelmente estabelecendo um limite factível para esses juros, assim como foi feito com sucesso no cheque especial no início de 2020.



Entretanto, essa não é uma mudança simples. No fundo, qualquer restrição de crédito parcelado significa menos vendas. Na verdade, o que a CNC deseja é que o Copom retome a baixa na taxa de juros.



Estrago nas vendas



Para a entidade, a sequência negativa só evidencia o estrago da maior taxa de juros em 20 anos sobre o consumo e a economia. Faz sentido. A última alteração na reunião de 31 de julho marcou o aniversário de cinco anos de altas desde que, em 4 de agosto de 2021, saiu de 3,50% para 4,25% até cravar o recorde de 15%, o maior patamar desde junho de 2005, quando chegou a 19,75%.

Brasil perderia com a exportação de soja da China para os Estados Unidos. - Divulgação

China compra soja do Brasil e deixa ser freguês dos EUA



Chegou a primeira fatura. Agricultores dos Estados Unidos já enfrentam cenário de forte pressão no mercado internacional de soja. Apenas para outubro, a China já garantiu cerca de 7,4 milhões de toneladas de soja, quase toda proveniente do Brasil e de outros países sul-americanos, cobrindo 95% da demanda projetada para o mês.



Para novembro, os contratos somam um milhão de toneladas - apenas 15% da expectativa de importações. No mesmo período do ano passado, os chineses haviam reservado entre 12 e 13 milhões de toneladas dos EUA. De janeiro a julho de 2025, o Brasil embarcou 42,26 milhões de toneladas de soja para a China, contra 16,57 milhões vindos dos EUA.



Projeto-piloto do IBS

Saiu no Diário Oficial da União a lista das 109 empresas aprovadas pela Receita Federal para integrar o projeto-piloto da Reforma Tributária sobre o Consumo, que vai testar, na prática, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Estão nela grandes empresas como iFood, Companhia Nacional Siderúrgica, Deloitte, Itaú, Samsung, Qive e outras, e marcam uma etapa decisiva para a transição tributária no país.

João Pessoa recebe o On The Road (OTR), evento itinerante voltado a profissionais qualificados e empresários. - Divulgação

Morar nos EUA



Nesta terça-feira (16), João Pessoa recebe o On The Road (OTR), evento itinerante voltado a profissionais qualificados e empresários que avaliam a possibilidade de imigrar para os Estados Unidos. Projeto do grupo SG Global Group, que atua com consultoria nas áreas de imigração e moradia, com uma taxa de aprovação de 99% , o evento acontece no Hotel Hardman e reúne especialistas e profissionais brasileiros interessados em iniciar uma nova etapa da vida em solo americano.



O Morar-EUA On The Road foi criado para apoiar profissionais qualificados, com diploma de nível superior e experiência sólida, na conquista do Green Card, impulsionando suas trajetórias e fortalecendo o mercado.



Telessaúde



O Ministério da Saúde, a primeira avaliação do Telessaúde, conceito mais amplo que engloba a telemedicina e outras ações de saúde a distância, como capacitação de profissionais, gestão de serviços e monitoramento de indicadores, e que tem potencial para reduzir em até 30% as filas de espera por consultas ou diagnósticos na rede especializada do SUS. Houve um crescimento de 65% em apenas um ano e em 2024, foram realizados 2,5 milhões de atendimentos a distância, contra 1,5 milhão em 2023.



Crecimento da presença de mulheres na area de tecnologia. - Divulgação

Não binárias



O novo relatório da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação revelou que as mulheres já representam 34,2% da força de trabalho no setor de tecnologia no Brasil, com os homens somando 63,1%.

O levantamento registrou 1% de pessoas que se declararam não-binárias. Houve avanço nos cargos de liderança com 34,1% dos cargos de diretoria e gerência. Em áreas técnicas como TI e P&D, a presença feminina atingiu 28,1%.



Noivas e Debutantes



De terça-feira (16) a sábado (21), o Shopping Patteo Olinda será palco da 7ª edição da Expo Noivas e Debutantes Entre Elas, o maior encontro de fornecedores do setor de festas e eventos de Pernambuco. O evento reunirá mais de 60 profissionais especializados, trazendo novidades, tendências e condições exclusivas para quem está planejando casamento, festa de 15 anos ou qualquer celebração especial.



Melissa no CENP

A ex-presidente da Kantar Ibope Media e do IAB Brasil, Melissa Vogel, foi indicada para suceder a Luiz Lara, presidente do Conselho Superior do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. Se aprovada, se tornará a primeira mulher a liderar o Fórum. O atual mandato de Lara se encerra em março de 2026.



Saúde Pública



Em quatro anos de quatro anos de presença em Goiana, a Faculdade Tiradentes (Fits), do Grupo Tiradentes, já repassou R$4,2 milhões à cidade e região para fortalecer a saúde pública, com pessoal e infraestrutura, capacitação de profissionais, aquisição de equipamentos, construção e reforma da estrutura dos serviços e de unidades do município.



Aproveitamento



Materiais excedentes de obras imobiliárias, de empreendimentos e manutenção estão virando insumo para a construção de ambientes públicos no Paiva. Foi o caso da pista de passeio, que contou com mais de 90% de materiais reaproveitados.



Di2win na Inglaterra



A startup Di2win embarcada no Porto Digital do Recife (PE), apresentou detalhes da plataforma ExtrAIdados no The 25th ACM Symposium on Document Engineering – DocEng’25, a partir do artigo "The Di2Win Document Intelligence Platform" ou “A Plataforma de Inteligência de Documentos Di2Win” em evento na Universidade de Nottingham, em Nottingham, na Inglaterra.



Gestão Em Foco



Nesta quinta-feira (18), o Recife recebe o 17º Congepe 2025, maior congresso de Gestão de Pessoas de Pernambuco, no Recife Expo Center. Com o tema “Experiência Humana em Transformação: Conectando Tecnologia e Comportamento”, a expectativa é reunir 800 congressistas em uma imersão de conhecimento que vai percorrer seis trilhas estratégicas: atração e seleção, carreira, aprendizagem, saúde integral, liderança inspiradora e people analytics. Inscrições estão abertas pelo site even3.com.br/congepe-2025-517418.



Olinda recebe o MIMO em 2025 - JC Image

Plaza no MIMO



Neste sábado (13) e amanhã domingo (14), o Plaza Shopping passa a contar com ponto de embarque para o MIMO Festival Olinda, em Olinda. Interessados poderão garantir o acesso aos ônibus no piso E1 do estacionamento, com custo de R$25. No sábado (13), haverá saída do Plaza a partir das 17h e retorno a partir das 22h30, sendo o último às 2h. No domingo (14), partidas a partir das 15h e retornos a partir das 20h, sendo o último da cidade vizinha à meia noite (0h).



Inteligência emocional



A psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa, referência nacional quando o assunto é e inteligência emocional para líderes é uma das convidadas do X Seminário de Gestão do Recife, com foco na aplicação da atualização da Norma Regulamentadora nº 1, os riscos psicossociais ganharam ainda mais relevância no ambiente corporativo.que acontece no Teatro Guararapes. As inscrições podem ser feitas em ielpe.org.br.

