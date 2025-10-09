fechar
Economia | Notícia

Inflação sobe 0,48% em setembro, diz IBGE

A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,64%, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Por JC Publicado em 09/10/2025 às 19:46
A principal influência veio da energia elétrica residencial, que saiu de -4,21% no mês anterior para 10,31% em setembro - FREEPIK

*Com Estadão Conteúdo

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou setembro com alta de 0,48%, porcentual que ficou abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 0,52%, com intervalo entre 0,46% e 0,58%. A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,64%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado acumulado em 12 meses ficou em 5,17%, resultado também inferior à mediana, de 5,21% e próximo do piso, de 5,15%, com teto de 5,30%. Os resultados do IPCA foram divulgados pelo IBGE na manhã desta quinta-feira (9).

Responsável pela maior variação (2,97%) e maior impacto (0,45 p.p.) no índice desse mês, o grupo Habitação mostrou expansão frente a agosto, quando havia caído 0,90%. Essa foi a maior alta do grupo desde fevereiro de 2025 (4,44%) “Considerando os meses de setembro, a alta do grupo foi a maior desde 1995 quando subiu 4,51%”, destacou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA. A principal influência veio da energia elétrica residencial, que saiu de -4,21% no mês anterior para 10,31% em setembro, registrando o maior impacto individual (0,41 p.p.) na taxa de setembro.

Segundo o gerente, “a alta da energia ocorreu em decorrência do fim do Bônus de Itaipu, que concedeu descontos nas faturas de agosto. Além disso, permaneceu em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adiciona R$ 7,87 na conta e luz a cada 100 Kwh consumidos”.

No ano, a energia elétrica residencial acumula uma alta de 16,42%, destacando-se como o principal impacto individual (0,63 p.p.) no indicador. Em 12 meses, o resultado é de 10,64%, representando um impacto de 0,44 p.p. neste tipo de comparação.

Pelo lado das altas, destaca-se ainda o grupo de Despesas pessoais (0,51%), com impacto de 0,05 p.p. Os principais destaques ficaram com o pacote turístico, que subiu 2,87%, e cinema, teatro e concerto, com alta de 2,75%, após a queda de 4,02% em agosto, em razão da semana do cinema.

Já o grupo Transportes registrou alta de 0,01%, com impacto nulo (0,00 p.p.), após a queda de 0,27% em agosto. A variação reflete a alta nos combustíveis (0,87%), que, no mês anterior, haviam caído em média 0,89%. À exceção do gás veicular (-1,24%), os demais combustíveis apresentaram variações positivas em setembro: etanol (2,25%), gasolina (0,75%) e óleo diesel (0,38%). No lado das quedas, destacam-se o seguro voluntário de veículos (-5,98%) e a passagem aérea (-2,83%).

INFLAÇÃO NA RMR

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para a Região Metropolitana do Recife (RMR) registrou uma variação mensal de 0,56% em setembro de 2025. O principal indicador da inflação oficial no país, que reflete o comportamento médio dos preços de bens e serviços para as famílias , acumula 3,67% no ano na RMR.

O grupo "Habitação" foi o principal motor da inflação no mês, apresentando a maior alta, com variação de 2,65% , valor significativamente acima do índice geral. No acumulado do ano, a elevação do grupo é ainda mais expressiva, atingindo 7,03%.

Outro grupo que exerceu pressão de alta foi o "Vestuário", com aumento de 1% em setembro e acumulado de 3,13% no ano.

O avanço da inflação na RMR só não foi mais acentuado devido à queda nos preços do grupo "Alimentação e Bebidas". Apesar de possuir o maior peso na composição do IPCA (23,93%) , o grupo registrou uma deflação de 0,36% em setembro , embora ainda acumule alta de 2,21% no ano.

Já o grupo "Artigos de residência" apresentou estabilidade no mês (0,00%) , mas ostenta a maior queda acumulada entre todos os grupos em 2025, com -0,57%.

No comparativo com outras capitais pesquisadas, a Região Metropolitana do Recife se destacou por registrar um IPCA acumulado em 12 meses (4,98%) que ficou abaixo da média nacional (5,17%).


 
 

