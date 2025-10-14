fechar
Economia | Notícia

Conferência de desenvolvimento sustentável recebe 150 convidados, no Recife

O II Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC) acontece nos dias 16 e 17 de outubro, com aproximadamente 60 horas de programação

Por Anaís Coelho Publicado em 14/10/2025 às 17:10 | Atualizado em 14/10/2025 às 17:22
II Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC)
II Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC) - Renata Larroyd

O II Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC) chega ao Recife nos dias 16 e 17 de outubro e conta com a presença de aproximadamente 150 convidados que vão debater sobre soluções para o desenvolvimento sustentável da região.

A programação, que tem 60 horas, será dividida em vários locais. O Paço do Frevo, vai apresentar keynotes, debates, painéis e podcasts. Enquanto o Recife Antigo, o Pavilhão da França e a Casa Marta Almeida, vai receber workshops, oficinas e mentorias para os empreendedores pernambucanos.

Segundo a embaixadora do Movimento Reinventando Futuros, Liu Berman, a conferência nasce da urgência em reposicionar os estados nordestinos como protagonistas da Indústria Criativa Nacional, que já representa 3,59% do PIB brasileiro, segundo dados da FIRJAN.

“Cada painel, oficina e imersão é uma oportunidade de conectar pessoas e ideias, valorizando recursos locais e gerando impactos sociais, culturais e ambientais concretos para todo o Nordeste”, destaca.

Programação

O evento vai reunir mais de 30 conselheiros diplomáticos, distribuídos entre os dias de conferência e será dividido em sete eixos temáticos: Inovação, Políticas Públicas, Criatividade, Negócios, Justiça, Social, Corpo & Mente e Economias da Vida.

A pré-abertura acontece amanhã (15), às 14h, com uma cerimônia para convidados selecionados e vai trazer o keynote internacional assinado pelo educador, artista multimídia e facilitador, John Wesley Days Jr.

Já no primeiro dia oficial de conferência, na quinta (16), terá plenárias sobre Negócios, Inovação e Políticas Públicas, além de mentorias e oficinas previamente abertas. O Paço do Frevo vai receber outras sete sessões de debates, grade de podcasts e o Circulab, à partir das 14h.

No último dia de FNEC, a partir das 10h da manhã, acontece uma programação especial na Casa Marta Almeida, com a estreia do workshop “Mulheres nas economias de impacto”. Além de mais seis plenárias e três episódios de podcast previstos para acontecer ao longo do dia.

Sobre o FNEC

O fórum tem o objetivo de engajar pesquisadores, empreendedores, estudantes e famílias através de encontros presenciais e transmissões online das sessões de plenárias, que serão disponibilizadas através do canal no Youtube

Segundo o Secretário Nacional do Artesanato e do Microempreendedor Individual do Ministério do Empreendedorismo, Milton Coelho, o FNEC é um espaço estratégico para fortalecer a inovação, a sustentabilidade e os empreendimentos locais.

“O MEMP acredita que a economia circular é também um caminho de inclusão produtiva, de valorização do artesanato, da cultura e da criatividade nordestina, gerando impacto social e oportunidades reais para microempreendedores e pequenos negócios”, destaca.

