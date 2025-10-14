Capgemini inaugura operação no Recife e prevê 1,2 mil empregos até 2027
Nova unidade no Porto Digital reforça expansão da multinacional francesa no Brasil e amplia oportunidades em tecnologia e inovação
Clique aqui e escute a matéria
A Capgemini, multinacional francesa de tecnologia e transformação digital, inaugurou nesta terça-feira (14) sua nova base de operações no Porto Digital, no Recife.
A instalação marca a chegada oficial da empresa à capital pernambucana e reforça o papel da cidade como um dos principais polos de inovação e formação profissional do país.
Atualmente, a operação local reúne 250 profissionais, mas a expectativa é de que o número chegue a 500 em 2026 e ultrapasse 1,2 mil colaboradores até o fim de 2027.
Expansão e formação de talentos
Segundo a empresa, o novo centro vai funcionar também como polo de capacitação nas áreas de nuvem, dados e inteligência artificial generativa. Os profissionais passarão por treinamentos intensivos e atuarão diretamente em projetos para companhias de diversos setores.
Thiago Nascimento, vice-presidente de Serviços Digitais da Capgemini Brasil, destacou que a parceria com o Porto Digital fortalece o movimento de expansão da companhia no país.
“Essa colaboração estratégica acelera nossa capacidade de atender à crescente demanda por projetos de transformação digital de nossos clientes”, afirmou.
Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, ressaltou que a chegada da empresa representa um avanço para o ecossistema tecnológico pernambucano.
“Cada nova operação amplia nossa capacidade de atrair investimentos, desenvolver talentos e consolidar o Recife como um dos principais polos de tecnologia do país”, disse.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Inclusão e capacitação profissional
A multinacional também vai ampliar no Recife o programa START, voltado à formação gratuita e inclusiva de profissionais de tecnologia.
A iniciativa é destinada a pessoas com ensino médio completo, sem necessidade de experiência prévia na área, e oferece cursos de até oito semanas em plataformas como Cloud, Salesforce e Java.
Desde o lançamento, o START já registrou 63 mil inscritos e formou 5,5 mil profissionais, com 710 contratados pela própria empresa.
Na capital pernambucana, o projeto deve se tornar uma das principais estratégias de recrutamento e qualificação local da Capgemini.