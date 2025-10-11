Livro "Transporte Coletivo em Suas Mãos" desafia modelo tradicional e propõe revolução na mobilidade urbana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conteúdo desafia o modelo tradicional de transporte público coletivo do Brasil, que é historicamente dependente do controle estatal e de subsídios

Clique aqui e escute a matéria

O lançamento do livro “Transporte Coletivo em Suas Mãos”, de autoria de Luiz Carlos Vera Cruz, será realizado no próximo dia 13 de outubro, das 16h às 18h. O evento acontecerá no Auditório Ênio Guerra, localizado no Anexo 1 da Assembleia Legislativa de Pernambuco.

Luiz Carlos Vera Cruz, o autor, é um empresário e pesquisador que possui mais de três décadas de atuação nos segmentos de fretamento, turismo e transporte público, incluindo o transporte alternativo/complementar.

A obra é fruto de observação de experiências internacionais e extensiva pesquisa. Seu conteúdo desafia o modelo tradicional de transporte, que é historicamente dependente do controle estatal e de subsídios. O livro propõe, em contrapartida, um novo caminho fundamentado na livre concorrência, no uso inteligente da tecnologia e na valorização do usuário, que é colocado como o centro do sistema.

As soluções apresentadas na obra visam unir sustentabilidade, eficiência e liberdade. O livro propõe a substituição do modelo engessado atual por um ecossistema de múltiplas ofertas e serviços sob demanda. O conceito central da obra é colocar o transporte coletivo nas mãos de quem realmente importa: o cidadão.

Livro "Transporte Coletivo em Suas Mãos" - Divulgação

Com uma linguagem acessível, o livro é direcionado a gestores, empreendedores e usuários. O trabalho busca inspirar o futuro da mobilidade urbana, apresentar alternativas concretas já em prática em várias cidades globais e provocar o debate.

O livro “Transporte Coletivo em Suas Mãos” pode ser adquirido na Amazon.

