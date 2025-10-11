fechar
Pernambuco | Notícia

Livro "Transporte Coletivo em Suas Mãos" desafia modelo tradicional e propõe revolução na mobilidade urbana

Conteúdo desafia o modelo tradicional de transporte público coletivo do Brasil, que é historicamente dependente do controle estatal e de subsídios

Por JC Publicado em 11/10/2025 às 6:00 | Atualizado em 12/10/2025 às 12:46
As solu&ccedil;&otilde;es apresentadas na obra visam unir sustentabilidade, efici&ecirc;ncia e liberdade
As soluções apresentadas na obra visam unir sustentabilidade, eficiência e liberdade - Bruno Campos/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

O lançamento do livro “Transporte Coletivo em Suas Mãos”, de autoria de Luiz Carlos Vera Cruz, será realizado no próximo dia 13 de outubro, das 16h às 18h. O evento acontecerá no Auditório Ênio Guerra, localizado no Anexo 1 da Assembleia Legislativa de Pernambuco.

Luiz Carlos Vera Cruz, o autor, é um empresário e pesquisador que possui mais de três décadas de atuação nos segmentos de fretamento, turismo e transporte público, incluindo o transporte alternativo/complementar.

A obra é fruto de observação de experiências internacionais e extensiva pesquisa. Seu conteúdo desafia o modelo tradicional de transporte, que é historicamente dependente do controle estatal e de subsídios. O livro propõe, em contrapartida, um novo caminho fundamentado na livre concorrência, no uso inteligente da tecnologia e na valorização do usuário, que é colocado como o centro do sistema.

As soluções apresentadas na obra visam unir sustentabilidade, eficiência e liberdade. O livro propõe a substituição do modelo engessado atual por um ecossistema de múltiplas ofertas e serviços sob demanda. O conceito central da obra é colocar o transporte coletivo nas mãos de quem realmente importa: o cidadão.

Divulgação
Livro "Transporte Coletivo em Suas Mãos" - Divulgação

Com uma linguagem acessível, o livro é direcionado a gestores, empreendedores e usuários. O trabalho busca inspirar o futuro da mobilidade urbana, apresentar alternativas concretas já em prática em várias cidades globais e provocar o debate.

O livro “Transporte Coletivo em Suas Mãos” pode ser adquirido na Amazon.

Leia também

Metrô do Recife: Sistema volta a ter redução de operação para fazer mais troca de trilhos
TRANSPORTE PÚBLICO

Metrô do Recife: Sistema volta a ter redução de operação para fazer mais troca de trilhos
Raphael Montes, escritor e roteirista brasileiro, fala sobre adaptação e processo de escrita na Bienal do Livro de Pernambuco
Entrevista

Raphael Montes, escritor e roteirista brasileiro, fala sobre adaptação e processo de escrita na Bienal do Livro de Pernambuco

Compartilhe

Tags