Mangue.BIT chega à 9ª edição com programação sobre tecnologia e negócios

Edição de 2025 traz como tema "Do mangue para o mundo", com foco especial na inteligência artificial e no papel da inovação em cenários incertos

A 9° edição do Mangue.BIT acontece no dia 8 de agosto, no Cais do Sertão, no Recife. A conferência reúne startups, investidores, aceleradores e profissionais do setor de tecnologia em um ambiente voltado para networking, troca de experiências e negócios.

Criado em 2016 pela comunidade Manguezal, o evento é voltado a empreendedores, estudantes e profissionais de tecnologia da informação e comunicação (TIC). A edição de 2025 traz como tema “Do mangue para o mundo”, com foco especial na inteligência artificial e no papel da inovação diante de cenários incertos.

Programação inclui palestras e atividades interativas

O evento conta com palestras, atividades interativas e estandes de startups. Uma das participações já confirmadas é a do cientista-chefe da TDS.company, cofundador do Porto Digital e professor da Cesar School, Silvio Meira.

Para o Mangue.BIT 2025, ele vai trazer uma palestra sobre como eventos imprevisíveis impactam os negócios e de que forma a inteligência artificial pode ajudar a lidar com incertezas.

Inscrições para o Mangue.BIT 2025

Na edição anterior, em 2024, o Mangue.BIT reuniu cerca de 1,5 mil participantes, com 51 startups expositoras e 15 apresentações para investidores. A expectativa para 2025 é de um público ainda maior, com mais de 2 mil pessoas de várias partes do Brasil.



Data: 8 de agosto

Local: Cais do Sertão, Recife

Tema: Do mangue para o mundo

Inscrições: app.jalanlive.com/manguebit2025

Mais informações: @mangue_bit



Patrocínio: Porto Digital e Softex Pernambuco



