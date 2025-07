Vídeo usa IA para simular protesto contra Hugo Motta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vídeos de manifestações contra o Congresso Nacional e o presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (REPUBLICANOS-PB) foram produzidos por inteligência artificial.

Postagens que circulam no TikTok mostram centenas de pessoas nas ruas em um aparente protesto.

Elas exibem cartazes com frases como “Congresso inimigo do povo” e entoam gritos de “Hugo Motta, traidor”.

Nos vídeos, é possível ver marca d’água no canto inferior direito com o nome Veo, ferramenta de geração de vídeos com inteligência artificial do Google.

Além do vídeo verificado, o perfil publicou outros recortes de protestos contra o legislativo, todos com a marca da ferramenta.

“Nossa, me arrepiei toda, bem diz que a voz do povo é a voz de Deus”, diz um comentário. Outro usuário afirma: “O povo vendo a REALIDADE”.

Embora os vídeos apresentem a marca, não há avisos claros de que foram gerados por IA, o que levou alguns usuários a acreditarem se tratar de registros de manifestações que realmente ocorreram.

O Comprova inseriu os vídeos no SynthID Detector, ferramenta que reconhece conteúdos feitos por IA exclusivamente com produtos do Google.

A ferramenta apontou uso de inteligência artificial com alto grau de probabilidade.

É importante salientar que ferramentas de inteligência artificial podem falhar e não devem ser utilizadas com única fonte na checagem.

Além do teste, é possível notar alguns elementos ao olhar os vídeos com atenção.

Os manifestantes apresentam pele com aspecto de cera e se movem de forma robótica.

Outro elemento são cartazes que aparecem com símbolos e palavras desconexas ou em idioma não identificado.

Embora cidadãos tenham se manifestado nas redes sociais com menções a Motta e ao Congresso, não há registros de atos políticos nas ruas contra o deputado.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova?



Perfil no TikTok com a descrição “Notícias do Brasil e do mundo” acumula 13,4 mil seguidores.

No momento da publicação da checagem, o vídeo investigado contava com 552 mil visualizações, 81,2 mil curtidas, 10,9 mil comentários e 7,7 mil salvamentos.

O conteúdo do canal é majoritariamente composto por vídeos feitos com inteligência artificial, além de vídeos em que um jovem, aparentemente o titular da conta, se grava fazendo comentários sobre algum tema.

As publicações são de assuntos relacionados à política, com críticas ao Congresso Nacional.

As publicações geralmente não apresentam descrição na legenda além das hashtags.

O Comprova entrou em contato com o autor, mas não obteve retorno até a última atualização.

Por que as pessoas podem ter acreditado?



A própria descrição do perfil — “Notícias do Brasil e do mundo” — sugere que os conteúdos do perfil são verdadeiros, o que pode levar os seguidores a acreditar nos conteúdos publicados.

Outro elemento é a utilização do próprio rosto em alguns vídeos do perfil, o que pode dar certa credibilidade ao interlocutor.

Embora o vídeo tenha a marca d’água do Veo, não há outro indicativo de que tenha sido criado com IA na legenda do post, salvo a hashtag #veo3, que aparece em alguns deles.

A escolha por um tema em voga, como as manifestações contra Hugo Motta, também pode tornar o conteúdo mais apelativo e até mesmo deixar os usuários confusos quanto à veracidade dos atos.

Fontes que consultamos

Notícias sobre manifestações políticas nas últimas semanas e as ferramentas para detecção de vídeos criados com IA SynthID e Hive Moderation.

Por que o Comprova investigou essa publicação?

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento.

A checagem foi publicada em 04 de julho de 2025 pelo Comprova — coalizão formada por 42 veículos de comunicação que verifica conteúdos virais.



A investigação foi conduzida pelo Correio Braziliense, e o conteúdo também passou por verificação de Jornal do Commercio, UOL, Estadão, Folha de S. Paulo e NSC Comunicação.

