Processo de Ingresso 2025.2 do IFPE tem provas aplicadas em 10 campi

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) realizou, na manhã deste domingo (6), as provas do Processo de Ingresso 2025.2 em clima de tranquilidade. A aplicação aconteceu no Campus Recife e em outras nove unidades da instituição. Cerca de 2,5 mil pessoas estavam inscritas para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e de graduação, mas o índice de abstenção foi significativo: 38,85% entre os candidatos aos cursos técnicos e 41,98% entre os que concorrem às vagas de graduação.

Os candidatos aos cursos técnicos integrados responderam a 30 questões de múltipla escolha, abordando conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais, com duração de três horas. Já para os cursos superiores, a prova teve 50 questões de diversas áreas, além da redação, totalizando quatro horas de exame.

Entre os que participaram da seleção, estavam os amigos Josué Cauã e Yasmim Bezerra, que chegaram cedo e demonstraram confiança em ingressar juntos no curso técnico em Eletrotécnica do IFPE Recife. “Quero muito passar, porque eu sei da qualidade do ensino do IFPE”, afirmou Yasmim.

Gabarito

O gabarito preliminar das provas foi disponibilizado no site oficial da instituição (portal.ifpe.edu.br) a partir das 16h do mesmo dia. Recursos podem ser enviados nesta segunda-feira (7), por meio da Área do Candidato. O gabarito definitivo e os resultados dos recursos serão divulgados em 11 de julho.

O resultado preliminar das provas objetivas e da redação está previsto para 16 de julho, com prazo para recursos no dia seguinte, também pela Área do Candidato. Já o resultado final deve ser divulgado em 21 de julho. A lista de classificação geral e o listão de aprovados serão publicados no dia 25.

Para os candidatos aos cursos técnicos integrados dos campi agrícolas de Afogados da Ingazeira, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, assim como aos cursos técnicos subsequentes (que exigem o Ensino Médio completo), a seleção é realizada por meio de análise de desempenho escolar ou do Enem. A lista preliminar com os documentos submetidos foi divulgada em 2 de julho, e o prazo para correção de arquivos foi encerrado no dia 4. A versão final da lista será publicada em 18 de julho.

Ao todo, o Processo de Ingresso 2025.2 oferece 2.083 vagas, distribuídas entre 16 campi e um polo de Educação a Distância (EAD), abrangendo cursos técnicos (integrado e subsequente) e superiores.

Mais informações estão disponíveis nos editais publicados no site do IFPE. Dúvidas também podem ser esclarecidas com a FUNCERN pelo e-mail inscricoesifpe@funcern.br, pelo telefone (81) 97305-8894 ou via WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.