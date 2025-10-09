Censo mostra renda menor de indígenas e nas regiões Norte e Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com dados do IBGE, cerca de 41% da população indígena do Brasil vive com menos de um 1/4 de salário mínimo per capita por mês

Cerca de 41% da população indígena do Brasil vive com menos de um 1/4 de salário mínimo per capita por mês, segundo dados do módulo sobre Trabalho e Rendimento do Censo 2022, divulgado nesta quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A proporção é maior que a da população brasileira em geral, que foi de 13,3% naquele ano.

A pesquisa identificou ainda que a proporção foi maior que a média nacional entre as pessoas pretas e pardas, e menor entre as brancas e amarelas.

Em números, a renda domiciliar per capita média do Brasil foi de R$ 1.638 em 2022, diminuindo para cerca de R$ 1.070 nas Regiões Norte e Nordeste, subindo para cerca de R$ 1.900 no Sudeste e Centro-Oeste, e alcançando a maior cifra no Sul: R$ 2.058.

O valor calculado pelo IBGE se refere aos rendimentos obtidos de todas as fontes, incluindo salário, pensões, benefícios sociais e aluguéis, entre outros, recebidos e divididos por todos os moradores do domicílio.

Regiões

O Censo identificou que 61% da população tinha renda domiciliar de até 1 salário mínimo e também identificou diferenças regionais nessa proporção. O Sul foi a única região em que a maioria da população tinha renda per capita superior a 1 salário. Já no Sudeste e do Centro-Oeste, essa proporção ficou na casa dos 46%. Por outro lado, no Norte e no Nordeste, mais de 76% e de 79% dos domicílios tinham renda per capita inferior a essa quantia, respectivamente.

Entre as unidades federativas, a maior renda foi identificada no Distrito Federal, com R$ 2.999, e a menor no Maranhão, com R$ 900. O estado nordestino também se destaca por ter cinco municípios na lista dos dez com menores rendas. Os outros ficam em Roraima, Pará, Pernambuco e Amazonas. São eles:

Uiramutã (RR) - R$ 289

Bagre (PA) - R$ 359

Manari (PE) - R$ 359

Belágua (MA) - R$ 388

Cachoeira Grande (MA) - R$ 389

São Paulo de Olivença (AM) - R$ 397

Primeira Cruz (MA) - R$ 414

Humberto de Campos (MA) - R$ 416

Marajá do Sena (MA) - R$ 426

Tonantins (AM) - R$ 432



Já as cidades com as maiores rendas per capita domiciliares são:

Nova Lima (MG) - R$ 4.300

São Caetano do Sul (SP) - R$ 3.885

Florianópolis (SC) - R$ 3.636

Balneário Camboriú (SC) - R$ 3.584

Niterói (RJ) - R$ 3.577

Santana de Parnaíba (SP) - R$ 3.465

Marema (SC) - R$ 3.440

Vitória (ES) - R$ 3.352

Petrolândia (SC) - R$ 3.308

Tunápolis (SC) - R$ 3.288

Desigualdade de renda



O Censo também calculou o coeficiente de Gini, principal indicador de desigualdade de renda, que ficou em 0,542 em 2022, o que configura alta desigualdade. O indicador vai de 0 a 1, e quanto menor o valor, mais igualitária é a renda. Entre as regiões brasileiras, a única abaixo de 0,5 foi a região Sul.