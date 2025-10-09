fechar
Economia | Notícia

Brasil não tem preferência por países, diz Lula em inauguração de fábrica da chinesa BYD

Montadora chinesa BYD vai investir R$ 5,5 bilhões em Camaçari, na Bahia. A empresa tem unidades de produção em Campinas (SP) e Manaus (AM)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/10/2025 às 16:58 | Atualizado em 09/10/2025 às 17:02
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve no lançamento da nova fábrica da montadora chinesa BYD, em Camaçari, na Bahia
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve no lançamento da nova fábrica da montadora chinesa BYD, em Camaçari, na Bahia - Ricardo Stuckert / PR

Clique aqui e escute a matéria

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou a inauguração de uma fábrica da gigante automobilística chinesa BYD para disparar recados aos Estados Unidos. Em discurso, o presidente afirmou que o Brasil "não tem preferência por países" e voltou a dizer que os argumentos da Casa Branca para impor a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros não eram verdadeiros.

"Nós não temos preferência por países. O que nós queremos é estabelecer uma relação civilizada com o mundo. É por isso que nós defendemos o multilateralismo e não concordamos quando os Estados Unidos tomaram a decisão de taxar os produtos brasileiros com base em coisas que não eram verdadeiras", declarou ele.

Lula voltou a falar sobre a conversa telefônica que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, 6. Ele disse acreditar que o "problema" com o governo norte-americano será resolvido e que o Brasil não quer ter uma relação negativa com nenhum país.

"Eu tive uma conversa com o presidente Trump na segunda-feira, meia hora por telefone, e eu acho que o nosso problema com os Estados Unidos será resolvido. A gente quer estar bem com a China, com os Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Bolívia. Nós não queremos estar mal com nenhum país", disse o presidente.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Lula também distribuiu afagos ao primeiro-ministro chinês, Xi Jinping, a quem chamou de amigo. O petista afirmou que a China e o Brasil são dois países de destaque do Sul Global e que não aceitam que outras nações "metam o dedo".

"Eu me considero amigo do Xi Jinping, e tenho certeza que ele se considera amigo do Brasil porque nós nos tratamos como dois países importantes no Sul Global e não aceitamos que ninguém meta o dedo no nosso nariz. Nós queremos ser respeitados e tratados com muita decência", afirmou o presidente.

Lula participou nesta quinta-feira da inauguração de um complexo da montadora de carros elétricos chinesa BYD, em Camaçari (BA).

Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), o empreendimento custou R$ 5,5 bilhões e possui o potencial de gerar 20 mil empregos, entre diretos e indiretos.

Ricardo Stuckert / PR
Montadora chinesa BYD vai investir R$ 5,5 bilhões em Camaçari, na Bahia - Ricardo Stuckert / PR

Transição energética

Em discurso na fábrica que a BYD está inaugurando, o fundador e CEO da montadora chinesa, Wang Chuanfu, disse que o "futuro é elétrico". Sua fala ocorre em meio a investimentos de outras empresas do setor no Brasil em motores convencionais flex, movidos a gasolina ou etanol.

"O futuro é elétrico; o futuro pertence a todos nós", exclamou Chuanfu, que vê o Brasil em posição privilegiada para liderar a "transformação verde".

Segundo o empresário, o País tem energia limpa abundante e consumidores dispostos a abraçar novas tecnologias.

"Acreditamos que vamos ajudar o Brasil a acelerar a transição energética", acrescentou Chuanfu.

Em Camaçari, a BYD monta carros elétricos e híbridos, que combinam um motor convencional a combustão interna, que roda tanto com gasolina quanto com etanol, com um propulsor elétrico.

O CEO da BYD informou que 30 carros híbridos flex, que chamou de solução brasileira de mobilidade verde, serão fornecidos no mês que vem para a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP30. Após o evento, os carros serão doados a escolas públicas.

O empresário destacou ainda que a BYD, já com 170 mil proprietários de seus carros no Brasil, lidera há dois anos o mercado de automóveis elétricos no País.

Leia também

Quaest: 56% são contra reeleição de Lula e 76% querem Bolsonaro apoiando outro candidato
ELEIÇÕES 2026

Quaest: 56% são contra reeleição de Lula e 76% querem Bolsonaro apoiando outro candidato
Governo Lula aumentou impostos 27 vezes no terceiro mandato enquanto amplia benefícios sociais
TRIBUTOS

Governo Lula aumentou impostos 27 vezes no terceiro mandato enquanto amplia benefícios sociais

Compartilhe

Tags